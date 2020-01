La villa la plus chere de France a été rachetée par un Ukrainien

C'est l'oligarque le plus riche d'Ukraine qui a acquis ce joyau de Saint-Jean-Cap-Ferrat pour un montant équivalant à 3% de sa fortune.

On connaissait l'acquéreur du château le plus cher de France, le prince héritier saoudien Mohammed ben Salman. Celui de la villa la plus chère de l'Hexagone a quant à lui aussi été identifié. Et pourtant, il avait souhaité garder l'anonymat. C'était sans compter avec la presse américaine. L'acquéreur de la villa Les Cèdres, joyau niché à Saint-Jean-Cap-Ferrat (06) dans le giron de Grand Marnier pendant 100 ans, est ukrainien, selon le Financial Times. Son nom? Rinat Akhmetov (voir la photo ci-dessous).

Propriétaire du club de football ukrainien du Chakhtar Donetsk, cet homme d'affaires de 53 ans est l'oligarque le plus riche d'Ukraine. La fortune de ce fils de mineur de charbon est estimée à 6,5 milliards de dollars, selon Forbes. Par l'intermédiaire de sa société, System Capital Management (SCM), il a investi dans une société minière et sidérurgique Metinvest Group ainsi que dans l'énergie, l'ingénierie, la finance, la vente au détail et dans l'immobilier.

L'acquisition a été confirmée par SCM. «La société considère l'actif comme un investissement à long terme, a déclaré la société qui a refusé de préciser si Rinat Akhmetov allait l'utiliser comme une résidence privée. L'immobilier est un secteur d'activité clé pour nos investissements en Europe et en Amérique du Nord, tout comme les mines et les métaux, l'énergie, les médias et les transports».

Estimée à plus de 300 millions d'euros - ce qui avait laissé pensé que Mohammed ben Salman pourrait l'acquérir -, la villa Les Cèdres a finalement été vendue 200 millions d'euros en août dernier. Un montant qui représente donc 3% de la fortune de Rinat Akhmetov. Cette acquisition vient compléter son portefeuille immobilier qui comprend déjà un appartement de 137 millions de livres dans le One Hyde Park de Londres, l'un des plus chers du Royaume-Uni, acquis en 2011.

Construite en 1830, la villa de 1600 m² a appartenu au roi des Belges Léopold II à partir de 1904, avant d'être rachetée, en 1924, par Alexandre Marnier-Lapostolle, descendant de l'inventeur du Grand Marnier. Celui-ci créa un jardin botanique de réputation mondiale dans le parc de 14 hectares, où ont longtemps poussé des plantes entrant dans la composition de la célèbre liqueur.