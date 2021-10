La tour Zanzibar Domino, 2e plus haut gratte-ciel du continent africain

Construire le gratte-ciel le plus haut d'Afrique subsaharienne : tel est le défi ambitieux que se lance Zanzibar, l'archipel situé au cœur de l'océan Indien, à 60 km de la Tanzanie. Ce projet titanesque prévoit la création de la tour commerciale Zanzibar Domino, d'une hauteur de 70 étages, et de toute l'infrastructure qu'elle implique.

Attirer les investisseurs internationaux et relancer le tourisme

Le défi de la Zanzibar Domino : concurrencer les plus grands édifices d'Afrique

Qualifiée jadis par Marco Polo de "noble et grande", Zanzibar est une île tanzanienne très prisée par le touriste fortuné qui aspire à terminer son safari par quelques jours de détente. Ses plages paradisiaques, ses lagons turquoise, sa végétation tropicale, ses plantations d'épices, son ciel éternellement bleu, en font une destination de rêve. L'archipel tanzanien entend bien profiter de cette manne pour "attirer les investisseurs locaux et étrangers dans les îles", selon les mots du ministre d'État du Travail, de l'Économie et de l'Investissement de Zanzibar. Le secteur du tourisme, dont l'île dépend en grande partie, a été lourdement frappé par la pandémie. L'objectif et la mission de la tour Zanzibar Domino sont donc de relancer la filière touristique par un projet susceptible de marquer les esprits. Et cela pourrait bien être le cas... Cette gigantesque structure s'accompagnera en effet de la création d'une île artificielle, reliée à Zanzibar par un pont de plusieurs kilomètres, ainsi que d'un port de plaisance pour accueillir yachts et navires de croisière.L'infrastructure haut de gamme de 70 étages prévoit entre autres 560 appartements, ainsi que de luxueux hôtels et magasins, un terrain de golf et une chapelle dédiée aux mariages. L'île artificielle sur laquelle la tour se posera sera située dans le lagon, à une quinzaine de kilomètres de Stone Town, sur un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La tour Zanzibar Domino viendra concurrencer les plus grands édifices du continent, dont l'Iconic Tower, gratte-ciel dont les travaux se termineront en 2022. Ce mastodonte architectural trônera, du haut de ses 80 étages et de ses 385 mètres, dans la nouvelle capitale administrative d'Égypte située à 50 km du Caire. Actuellement, le bâtiment africain le plus important comporte 55 étages : il s'agit de la Leonardo Tower, qui domine la ville de Sandton, dans la banlieue de Johannesburg. Le montant des travaux de la Zanzibar Domino s'élèvera à quelque 1,3 milliard de dollars (soit 1,1 milliard d'euros) et représentera plus de 60 % du budget annuel de l'archipel tanzanien pour la période 2021-2022. Le cabinet d'architecte new-yorkais xCassia (dont le fondateur est Français) a participé à la conception du projet. C'est pour Jean-Paul Cassia une ébauche qui date de plus de 10 ans, puisqu'il avait déjà élaboré une esquisse en 2009, à Paris... après avoir joué une partie de domino avec ses enfants ! Sa rencontre avec l'investisseur écossais Crowland Management Ltd, zélé et visionnaire, ainsi que la découverte d'un site adapté, ont fait le reste. Le groupe tanzanien AICL est le troisième protagoniste de ce projet de béton, qui ne manquera pas de trancher avec l'architecture typique des sublimes palais de la vieille ville.