La terre du chantier du Grand Paris réutilisée pour fabriquer des logements

La Fabrique Cycle Terre, ouverte depuis novembre 2021 à Sevran (93) et visitée cette par le ministre du Logement, recycle les 500 millions de tonnes de terre creusées sous terre entre 2015 et 2030.

« Pour certains, la construction en terre, c’est du passé, de l’histoire ancienne… Je crois qu’aujourd’hui, chacun peut constater que c’est plutôt de l’avenir désirable et de la ville durable! », s’exclame Olivier Klein, ministre délégué à la Ville et au Logement , qui a visité cette semaine la première fabrique de terre crue à voir le jour en Île-de-France à Sevran, en Seine-Saint-Denis (93), un projet du promoteur immobilier Quartus. Coût de ce bâtiment ouvert sur la ville? Plus de 6 millions d’euros dont presque 5 millions financés par le Fonds Européen de Développement Régional.

En franchissant le seuil de ce bâtiment de 2200 m², en ossature bois et en matériaux naturels comme des fibres ou de la terre, Olivier Klein s’intéresse aux vertus de ce matériau ancestral qui a aujourd’hui disparu au profit du béton et qui tend à revenir. Un retour aux sources en somme. Ouverte depuis novembre 2021, la Fabrique Cycle Terre recycle les 500 millions de tonnes de terre creusées sous terre entre 2015 et 2030, par les chantiers du Grand Paris. Objectif? Les transformer en un matériau qui a pour le moment servi à créer 52 logements sociaux à Alfortville, dans le Val-de-Marne, des écoles à Tremblay-en-France et un hôpital à Meulan-en-Yvelines. « Les terres excavées ne sont pas des rebuts inutilisables et encombrants, c’est au contraire une ressource considérable », ajoute le ministre du Logement.

Un matériau écologique

Et la terre crue présente bien des atouts comme son acoustique. Elle permet une « perte de résonance immédiate, ce que recherchait l’hôpital de Meulan-en-Yvelines. Ainsi, les patients profitent du calme », assure Teddy Dusausaye, directeur général de la Fabrique. Autre avantage, une qualité d’inertie thermique qui permet de restituer de la chaleur en hiver et de la fraîcheur en été. Le matériau est également écologique puisque la terre crue ne provoque aucune pollution lors de la démolition des bâtiments et elle ne passe pas au four, un gros émetteur de carbone. Elle est aussi un atout santé comme elle ne comporte pas de produit chimique ou de polluant. Il s’agit enfin d’une ressource abondante, recyclable à l’infini, et parfaitement réversible si elle ne contient pas de stabilisant comme le ciment ou la chaux.

Cependant, son coût n’est pas moindre. « Il faut compter entre 180 € et 210 € par m² de terre comprimée contre 70 € par m² pour un mur en parpaing mais ce dernier devra être recouvert alors qu’un mur en terre se suffit esthétiquement à lui-même », justifie le directeur de la Fabrique. Son processus de fabrication est également plus lent. « Un maçon produira 8 m² de bloc de terre crue par jour et 12 à 13 m² de parpaing classique », reconnaît Teddy Dusausaye. L’intérêt réside donc dans un usage mixte terre crue et bois par exemple. La terre crue peut servir à fabriquer des cloisons, des parements intérieurs et extérieurs ou encore au remplissage intérieur de façade comme isolant.

Un carbone-score

Concrètement, la terre issue des chantiers des gares du Grand Paris est livrée à la Fabrique, stockée et séchée naturellement pendant 6 mois. Elle sert ensuite de matériau pour créer des bâtiments, érigés en Île-de-France, à moins de 60 kilomètres de la Fabrique pour éviter de faire exploser le bilan carbone. « Nous croyons à la régénération des bâtiments existants plutôt qu’à leur démolition », affirme Emmanuel Launiau, président de Quartus, à la fois maître d’ouvrage, propriétaire et exploitant de la Fabrique.

Malgré les commandes qui commencent à se multiplier, la Fabrique n’a pas encore atteint son point d’équilibre mais le ministre du Logement a décidé avec Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, de lancer prochainement un carbone-score, à l’image du nutri-score qui évalue la qualité des aliments, afin de mettre en lumière les matériaux éco responsables. De quoi booster le recours à la terre crue et ne plus en faire qu’un sujet de niche et ainsi « éviter de faire du logement une bombe écologique », comme le souhaite le ministre?