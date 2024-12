La taxe sur les abris de jardin va encore grimper en 2025

Pour la neuvième année consécutive, cette taxe, qui n’est à payer qu’une seule fois, augmente. Mais quatre fois moins qu’en 2024.

Messieurs dames les propriétaires , nous avons une bonne et une mauvaise nouvelle pour cette fin d’année. Commençons par la mauvaise: si vous envisagez de construire un abri de jardin , la taxe, qui n’est à payer qu’une seule fois, va encore augmenter. Pour la neuvième consécutive. La bonne? Sa hausse est quatre fois plus faible qu’il y a un an, en raison du net ralentissement de l’ inflation . En 2025, votre facture ne va augmenter «que» de 1,76% contre +3,2% en 2024 et +8% en 2023, conformément à la hausse du dernier indice du coût de la construction publié par l’Insee et qui sert au calcul de la taxe sur les abris de jardin (ou «taxe d’aménagement»). Cette huitième hausse consécutive sera confirmée fin décembre par un décret publié dans le Journal officiel.

• Qui est concerné?

Sont concernés les propriétaires d’un abri dans leur jardin (même démontable), d’une véranda ou d’une piscine (mais pas d’une pergola) ou encore d’un carport dont la surface est supérieure ou égale à 5 m² et la hauteur sous plafond égale ou supérieure à 1,80 mètre.

• Peut-on être exonéré?

Oui, si la surface de votre abri est inférieure à 5 m². Idem pour ceux qui reconstruisent à l’identique un abri de jardin détruit depuis moins de 10 ans à la suite d’un sinistre ou si ce bâtiment est prescrit par un plan de prévention des risques. Votre commune peut également décider de vous exonérer (en partie ou à 100%) si la surface de votre abri de jardin (ou pigeonnier ou colombier) est comprise entre 5 et 20 m² et a été soumise à une déclaration préalable.

• Combien coûte la taxe?

Pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2025, la base forfaitaire s’élève donc à environ 1054 euros (contre 1036 euros en 2024) si vous habitez en Île-de-France et à 930 euros (914 euros en 2024) pour le reste de la France. Bien sûr, vous n’aurez pas à payer cette somme.

Pour déterminer le vrai montant de la taxe, vous devez multiplier cette base forfaitaire par la surface de votre abri de jardin puis par les taux votés par les collectivités locales, à savoir le taux communal (ou intercommunal) (entre 1% et 5%), départemental (2,5% maximum) et régional (1%) uniquement pour l’Île-de-France.

Ainsi, il vous en coûtera 523 euros pour un abri de jardin si vous vivez à Biarritz (64), à Cannes (06) ou à Angers, 495 euros à Caen (14), ou encore 656 euros à Asnières-sur-Seine (92), selon le simulateur en ligne proposé par les pouvoirs publics.

• Dans quel délai, faut-il payer la taxe?

Si vous avez déposé votre demande d’autorisation auprès de la mairie après le 1er septembre 2022 et que le montant de la taxe est inférieur à 1500 euros, vous recevrez une demande de paiement unique à partir de 90 jours de la date de fin des travaux. Si elle est supérieure à 1500 euros, le paiement peut être divisé en deux parts égales: la première sera à acquitter dans les 90 jours après la fin des travaux et la seconde, six mois après avoir reçu la première demande de paiement.

Si votre demande est antérieure au 1er septembre 2022, vous avez 12 mois pour régler la taxe si elle est inférieure à 1500 euros. Dans le cas où elle dépasse 1500 euros, le premier paiement sera à verser 12 mois après avoir reçu le feu vert de la mairie, et pour le second, vous aurez 12 mois supplémentaires.