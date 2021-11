Propriétaires ou futurs propriétaires, le montant de la taxe foncière est un sujet qui préoccupe de nombreuses personnes.

La taxe foncière s’envole ! / iStock-golibo

Observatoire UNPI des Taxes Foncières #15

Où vivre, où ne pas vivre ?

Et pour 2021 ?

Le 19 octobre dernier, l’UNPI (Union nationale des propriétaires immobiliers) a dévoilé la 15e Édition de l’Observatoire UNPI des Taxes Foncières. On y apprend qu’en 2020, les propriétaires ont payé 35,3 milliards d’euros de taxe foncière. Cela représente plus de 33 % des recettes fiscales directes perçues par les collectivités locales. En 2015, ce nombre atteignait les 30,4 milliards d’euros contre 23,5 milliards d’euros en 2010. En 10 ans, la taxe foncière a connu une hausse importante de 27,9 % en moyenne. Et c’est dans les Yvelines que l’augmentation est la plus élevée. Entre 2015 et 2020, elle y a crû de 76 %. Suivent le Val d’Oise et l’Essonne (+37 %). Du côté des grandes villes, Nantes affiche la plus grande augmentation (+20 % en cinq ans et +38 % en 10 ans). Et cette tendance devrait se poursuivre, diverses communes ayant opté pour une hausse de la fiscalité comme en atteste l’étude de l’Association des maires de France et de la Banque des territoires (mai 2021). L’UNPI évoque également la hausse des taxes annexes comme la TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères).Où vaut-il mieux acheter un bien immobilier ou faire construire ? C’est une bonne question à se poser face à la flambée de la taxe foncière. Comme indiqué précédemment, le montant de cette dernière est particulièrement élevé à Nantes. À Villeurbanne, près de Lyon (région Auvergne-Rhône-Alpes), le coût de la taxe foncière est également important tout comme à Clermont-Ferrand (région Auvergne-Rhône-Alpes) et Lille (capitale des Hauts-de-France) ainsi qu’à Vitry-sur-Seine (Île-de-France). Du côté des communes où l’augmentation de la taxe foncière est moins importante, citons Montpellier (région Occitanie) et Nice (Provence-Alpes-Côte d’Azur) où la hausse n’est « que » de 14,9 % en 10 ans. L’UNPI précise qu’entre 2010 et 2020, dans les 50 villes les plus peuplées de France, le montant de la taxe foncière a augmenté de 24,8 % ce qui est inférieur à la moyenne nationale.Orléans (Centre-Val de Loire) remporte la palme de la ville où la taxe foncière a le plus augmenté entre 2020 et 2021 (+9 %). À Poitiers (Nouvelle-Aquitaine), elle a enregistré une hausse de 8 %. À Strasbourg (Grand Est), on constate une augmentation de 5 % contre +4.4 % à Toulon (PACA). Face à cette tendance haussière, l’UNPI, par la voix Christophe Demerson, a formulé plusieurs demandes auprès de l’État ainsi que des collectivités territoriales dont : la mise en place d’un pacte de fiscalité avec les propriétaires ; une exonération de la taxe foncière pour les propriétaires de logements anciens ayant besoin de travaux énergétiques. Il est à noter que dans le cadre d’une construction, les propriétaires bénéficient d’une exonération de la taxe foncière pendant les deux années qui suivent son achèvement. Pour une maison dont la construction se termine en 2022, par exemple, l’exonération s’applique à partir du 1er janvier 2023 et pour les années 2023 et 2024.