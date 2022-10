La taxe foncière de plus en plus chère, surtout en Île-de-France

L’année dernière, ce sont en tout 27 milliards d’euros qui ont été récoltés en taxe foncière et ce, auprès d’une trentaine de millions de ménages français.

La taxe foncière de plus en plus chère -iStock-Pattanaphong Khuankaew

La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)

Vous êtes propriétaire ou usufruitier d’une maison ou d’un appartement ? Vous êtes redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Dans certains cas, des réductions de la TFPB sont appliquées. Quant aux constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction, elles sont exonérées pendant les deux années qui suivent leur achèvement.

TFPB : de fortes hausses dans plusieurs villes

Dans diverses villes, des hausses de plus de 10 % sont annoncées. Citons, par exemple, Marseille (+16,5 %), Tours (+15,3 %), Strasbourg (+12,6 %) ou encore Nantes (+11,5 %). Mais pourquoi ces augmentations ? Pour commencer, il y a l’inflation. Ensuite, il y a la hausse de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) qui est de 3,4 %. Enfin, il y a le taux d’imposition voté par les collectivités. À Strasbourg notamment, il a été multiplié par quatre (4,60 %). En tout, 29 % des villes françaises de plus de 100 000 habitants ont augmenté leur taux (contre 10 % un an plus tôt).

Des hausses moins importantes dans d’autres villes

Selon Jérôme Barberet, directeur des études chez FSL, dans les 182 villes françaises de plus de 40 000 habitants, la hausse de la TFPB est plus modérée et se situe autour de 1,5 %. Toutefois, avec la suppression progressive de la taxe d’habitation (elle disparaîtra en 2023), les communes pourraient rattraper le manque à gagner avec une hausse de la taxe foncière. Au sein de la CSPI (Chambre syndicale de la propriété et copropriété) du Bas-Rhin, on s’insurge des clichés qui visent les propriétaires. « C’est un poncif de penser que tous s’en mettent plein les poches. Sans penser à ceux qui sont simplement occupants de leur logement. » Les représentants des propriétaires ont demandé à ce que la taxe foncière soit encadrée. À Marseille, un collectif de 250 propriétaires, représentés par Maître Jacques Gobert, a même saisi la justice afin de contester la hausse de la TFPB. Bercy, de son côté, a un temps envisagé de la plafonner mais a finalement abandonné l’idée.

Le cas de l’Île-de-France

Dans les différentes villes franciliennes, le montant de la taxe foncière 2022 risque de faire grincer des dents. Selon le cabinet Finances et stratégies locales, sur les 62 communes les plus importantes d’Île-de-France, 14 ont revu le montant de la taxe foncière à la hausse. Ainsi : à Bagnolet, elle augmente de 15 % ; à Pantin, elle augmente de 10 % ; à Montreuil, elle connaît une hausse de 7,4 % ; à Nanterre, l’augmentation est de 6,3 % ; à Vitry-sur-Seine, elle est de 3,3 %. Au sein de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, la hausse atteint les 18,8 %. Il ne faut en outre pas oublier la TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères) et la taxe Gemapi (gestions des milieux aquatiques et inondations) qui augmentent également.