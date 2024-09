La taxe foncière augmente de 45 % dans cette ville, le maire évoque une situation « désespérée »

De nombreux propriétaires ont été surpris par cette hausse drastique de la taxe foncière. (Illustration) (Shutterbug75 / Pixabay)

Dans le Gard (Occitanie), les habitants de Sommières ont vu leur taxe foncière augmenter de 45 % en un an contre 3,9 % en moyenne pour le reste de l'Hexagone, rapporte France 3 Occitanie . Si d'autres municipalités françaises ont également connu de fortes hausses comme Nice (35,3 %) et Saint-Étienne (15 %), le record est détenu cette année par Bénifontaine (Pas-de-Calais) et Lanarce (Ardèche) où l'impôt a augmenté d'environ 50 %, selon Le Monde .

Mais comment expliquer une telle explosion de la taxe foncière à Sommières ? À en croire l'opposition, cette hausse serait due à une mauvaise gestion du budget municipal. « On a dépensé sans compter ! On n'a absolument pas anticipé et on a mal géré les dépenses passées. C’est surtout ça, le fond du problème » , a martelé un membre de l'opposition interrogé par nos confrères.

Un projet coûteux

Sollicité, le maire de la ville Pierre Martinez a nuancé ces propos en rappelant que les finances de la commune avaient commencé à se dégrader en 2018, soit deux ans avant son élection. En cause ? La construction du lycée local. Selon l'édile, qui est aussi président du Pays de Sommières, la Ville a dû assumer seule une grosse partie des dépenses sans pouvoir compter sur les autres membres de la communauté de communes, et ce malgré le fait que ces derniers envoient des élèves dans le nouvel établissement.

« Nous n’avions pas le choix. Le budget était en déséquilibre, la situation désespérée. C’était ça ou la gestion de la commune par des services de l’État, avec une augmentation des taux d’imposition qui aurait été catastrophiquement élevé » , a poursuivi le maire, qui dès le début de l'année avait organisé des réunions publiques pour préparer la population à cette hausse de la taxe foncière.

« C'est très cher payé »

Une augmentation qui, malgré les précautions municipales, a fait réagir de nombreux propriétaires. Un couple interrogé par France 3 a ainsi expliqué devoir payer environ 600 euros de plus que l'an passé pour une maison de plain-pied située sur un terrain de 350 mètres carrés. Ce qui fait passer la note de 1 297 euros à environ 1 900 euros. « Par rapport à la taille du terrain que nous possédons et à notre niveau de vie moyen de retraités, j’estime que c’est très cher payé » , ont-ils déploré. France 3 Occitanie précise par ailleurs que la commune était endettée à hauteur de 20 millions d'euros en 2020, soit un ratio d'environ 2 000 euros par habitant.

Toutes les communes françaises ont-elles vu leur taxe foncière augmenter en 2024 ? La réponse est non. Selon Capital , certaines municipalités ont voté cette année une baisse de cet impôt. C'est notamment le cas de Barcugnan (Gers) et de Thérondels (Aveyron), où le coût de la taxe foncière a été réduit d'environ 8 %. Dans les Hautes-Pyrénées, la ville de Fréchède a même vu sa taxe foncière fondre de 26 % à 1 %, précise Le Monde .