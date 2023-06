La taxe exorbitante que paient Harry et Meghan Markle pour leur maison

Le couple royal doit s’acquitter d’une taxe foncière faramineuse pour sa villa en Californie dotée de 16 salles de bain, d’une piscine et d’un court de tennis.

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont mis un terme à leurs obligations royales au Royaume-Uni et doivent depuis juin 2020 subvenir eux-mêmes à leurs besoins. Ils doivent ainsi s’acquitter de la taxe foncière de leur luxueuse villa californienne, à Montecito. Un montant faramineux qui s’élève à 116.746 livres sterling, soit un peu plus de 135.000 euros, selon le correspondant royal du Daily Mail aux États-Unis, Richard Eden.

Une somme qui représente « plus de 24 fois le montant le plus élevé payé pour la council tax au Royaume-Uni », selon Richard Eden. La council tax est l’équivalent britannique de la taxe foncière en France. Il est vrai que leur villa acquise pour un peu plus de 10 millions d’euros est équipée de 7 chambres et de 16 salles de bain, d’un spa avec sauna et hammam, d’une salle de cinéma et d’une salle de jeux avec table de poker et billard. Une cave pouvant contenir 200 bouteilles de vin, une piscine et un court de tennis viennent également compléter ce bien. La cuisine comporte notamment des comptoirs en marbre importés de France. Environ trois hectares de terrain avec des pins et des cyprès entourent la demeure.

Un garde du corps pour 1700 euros par jour

Ce n’est pas la seule dépense exorbitante du couple: Meghan Markle a été aperçue en train de sortir de la villa en compagnie de l’ancien garde du corps de Kim Kardashian, qui assurerait maintenant sa sécurité personnelle. Un service qui a un coût et pas des moindres: 1460 livres sterling par jour, soit presque 1700 euros. Ils sont ainsi « surnommés les Kardashian dans les cercles royaux », selon le correspondant royal du Daily Mail. Un surnom qui renvoie à leur train de vie jugé démesuré.

Pour financer ce mode de vie, le couple peut notamment compter sur les recettes du livre rédigé par le Prince Harry, Le Suppléant. Aux États-Unis, le jour de son lancement, il a été vendu à 1,4 million d’exemplaires.