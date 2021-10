La spectaculaire métamorphose de cet appartement parisien, en 6 mois

Dans le quartier de La Madeleine, à Paris, cet appartement fatigué de 100 m² a été transformé en un luxueux pied-à-terre.

Il n’avait pas fière allure ce logement de 100 m² situé rue Pasquier (8e arrondissement de Paris) lorsque ses propriétaires l’ont confié à la jeune architecte Kelly Boukobza. Avec son agence KY architecture, implantée dans la capitale et créée il y a près de 10 ans, la trentenaire s’est fait un nom sur les rénovations et aménagements de logements de standing, principalement dans les belles adresses parisiennes mais aussi autour de Saint-Tropez. Parmi la centaine de réalisations à son actif, celle-ci est assez impressionnante.

Ses clients, un couple belge, voulaient pouvoir disposer d’un pied-à-terre haut de gamme dans la capitale pour leurs passages de quelques jours et qui pourraient également servir à leurs enfants en âge de voyager de façon indépendante. Malgré une belle surface, le logement comptait deux défauts: une assez faible hauteur sous plafond et un plan compliqué avec un appartement qui s’enroule autour de la cage d’escalier, donnant une sensation d’exiguïté. L’appartement situé au 3e étage comporte deux chambres dont une petite et deux salles de bains.

Gagner de l’espace visuellement

«L’idée était de rester dans quelque chose d’assez clair avec de beaux matériaux, des teintes beiges des pièces ouvertes pour gagner de l’espace visuellement», explique Kelly Boukobza. L’architecte n’a pas lésiné sur le marbre, ni sur les éléments sur-mesure, dessinant elle-même l’îlot de cuisine ou la cheminée contemporaine. Au passage, de nombreuses cloisons ont disparu notamment pour créer un vaste ensemble cuisine/salon/salle à manger. Sans oublier la salle de bains avec sa porte dérobée donnant sur les toilettes.

Évidemment, des travaux de cette importance ont un coût que l’architecte évalue à 3800 €/m². «Pour un tel chantier, ce qui fait grimper la note ce ne sont pas les transformations mais les matériaux retenus, précise Kelly Boukobza. Lorsque l’on installe des interrupteurs haut de gamme à 100 euros pièce, des luminaires à 500 euros ou du marbre qui vaut de 800 à 1000 €/m², il faut un budget en conséquence.» Sans oublier l’équipement électroménager ou la sono avec ses enceintes invisibles. Il faut croire que les clients étaient satisfaits, puisqu’ils ont eu à nouveau recours aux services de l’architecte pour refaire une maison avec une touche contemporaine, aux Issambres, à Roquebrune-sur-Argens (Var).