La SCPI Vendôme Régions (Norma Capital) acquiert 2000 m2 de bureaux à Villeurbanne

Vendôme Régions fait partie des rares SCPI à avoir dépassé les 6% de TDVM (taux de distribution sur valeur de marché) en 2020, en pleine pandémie de Covid-19. A 6,02% de TDVM très exactement, cela représente une prime de 184 points de base par rapport à la moyenne des SCPI selon l'ASPIM (Association française des Sociétés de Placement Immobilier). C'est la récompense d'une gestion sans faille de Norma Capital depuis la reprise de cette SCPI régionale diversifiée en 2018. La collecte 2020 a logiquement été à la hauteur de la performance, avec plus de 78 millions € de capitaux levés -net de retraits-.

Après avoir franchi le seuil des 200 millions € de capitalisation au 4ème trimestre 2020 (hausse de 58% de la capitalisation en 2020), la SCPI Vendôme Régions a encore collecté plus de 24 millions € au 1er trimestre 2021. Pour investir cette collecte, la SCPI a procédé à 5 acquisitions au cours du 1er trimestre : « des locaux d'activités à Joué-Lès-Tours, un ensemble commercial à Lyon, deux immeubles de bureaux dans la région de Saint-Quentin-en-Yvelines et un immeuble de bureaux à Choisy-le-Roi » pour un peu plus de 29 millions €, d'après le dernier bulletin trimestriel d'information de la société de gestion au titre du 1er trimestre 2021. Pour compléter ces transactions, une nouvelle acquisition vient récemment d'être annoncée par Norma Capital : il s'agit d'un ensemble immobilier de bureaux réparti sur deux bâtiments (un immeuble entier et deux étages d'un second bâtiment), loué à l'école audiovisuelle et de cinéma lyonnaise sur un bail d'une durée ferme de plus de 9 ans. L'ensemble développe plus de 2000 m2 de surface locative avec des terrasses.

« Outre les qualités intrinsèques de cet ensemble qui bénéficie d'une position de premier choix, l'arrivée de cette école nous conforte sur la faculté de cet actif à assurer des revenus réguliers à la SCPI Vendôme Régions, permettant ainsi d'augmenter la valeur du patrimoine de notre SCPI investissant en régions », résume Faïz Hebbadj, président de Norma Capital.

Cette dernière acquisition de la SCPI Vendôme Régions vient compléter un patrimoine diversifié, composé de 72 immeubles développant 138.270 m2, loués à 146 locataires (chiffres arrêtés à fin mars 2021).