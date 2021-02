La SCPI Vendôme Régions de Norma Capital achète des locaux d'activités et de stockage à Ivry-sur-Seine

La SCPI régionale Vendôme Régions, lancée il y a bientôt 6 ans, ne connaît pas la crise : après une

année 2019 exceptionnelle pour les associés qui ont bénéficié d'une performance globale de 8,4%

(6,10% de taux de distribution sur valeur de marché -TDVM- + 2,3% de revalorisation du prix de la

part), l'année 2020 reste très profitable avec un TDVM de 6,02%, malgré la crise du Covid-19. En

valeur absolue, le dividende 2020 est quasiment égal à celui de 2019 (39,41€ par part contre 39,48€

en 2019).



Les épargnants avaient massivement plébiscité cette SCPI en 2019 avec des souscriptions nettes de

retraits à hauteur de 82 millions € et une capitalisation multipliée par 2,5 en un an. Et en 2020, la

SCPI Vendôme Régions a enregistré une collecte nette quasiment égale à celle de 2019 malgré la

crise sanitaire, à 78 millions €. Le seuil des 200 millions € de capitalisation a été franchi par la SCPI au

cours du dernier trimestre 2020.

Pour investir ces capitaux, la société de gestion Norma Capital a procédé à plus de 52 millions €

d'acquisitions au cours de l'année 2020 sur dix-sept actifs majoritairement en régions et outre-mer,

et annonce 4 promesses d'acquisition au 4 ème trimestre en régions et en grande couronne parisienne

pour un montant global de 27,6 millions €. Un des fais marquants de 2020 pour la SCPI Vendôme

Régions est le renforcement de l'allocation aux entrepôts logistiques et locaux d'activités, en

augmentation de 5 points sur 1 an (passant de 8% à 13%). On peut ainsi citer un exemple

emblématique d'acquisition à la fin du T3 2020 dans ce secteur très porteur de l'immobilier tertiaire :

il s'agit d'un local d'activités et de stockage d'environ 1200 m2 situé à Ivry-sur-Seine dans le quartier

Canton Nord. L'actif correspond à un lot de copropriété, il est intégralement loué depuis 2005. Cette

acquisition montre le souci permanent de Norma Capital de renforcer la diversification géographique

et sectorielle de la SCPI, tout en conservant -il faut le rappeler- une part importante du patrimoine

sur les bureaux (67%) et les commerces (20%).

« L'actif offre une nouvelle implantation en locaux d'activités à la SCPI Vendôme Régions et renforce

ainsi sa position sur la logistique du dernier kilomètre. Ce phénomène d'accès rapide aux

marchandises désigne des lieux de stockage et d'assemblage de produits finis ou semi-finis, localisés

en première couronne d'agglomération, et formant ce fameux relais qui permet de livrer le

consommateur. La crise sanitaire a mis en évidence la force de certaines chaînes logistiques et

notamment l'importance capitale des bâtiments de logistique urbaine pour répondre à la logique du dernier kilomètre », résume Faïz Hebbadj le président de Norma Capital.