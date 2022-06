La SCPI Remake Live obtient le Label ISR

Trois mois seulement après son lancement, la SCPI Remake Live gérée par Remake AM annonce avoir obtenu le label ISR immobilier, récompensant une gestion vertueuse sur les 3 piliers que sont la dimension environnementale (E), sociale (S) et de gouvernance (G). Cette labellisation conforte la démarche « ISR » (Investissement Socialement Responsable) de ce véhicule immobilier, ainsi que l’engagement assumé de la société de gestion pour un développement juste et durable, tant sur les aspects d’impact environnemental que d’éthique sociale. Le label ISR immobilier encadre la stratégie d'amélioration continue des immeubles détenus en portefeuille des fonds immobiliers non cotés.

La SCPI Remake Live réinvestit l’espace urbain

Remake AM a créé ce nouveau véhicule immobilier au début de l’année 2022 dans un souci de repenser l’investissement immobilier en s’appropriant les enjeux urbains actuels liés à la protection de l’environnement et au bien-être de la population. En ce sens, la SCPI Remake Live se veut résolument contemporaine en assumant de prioriser des valeurs comme la durabilité, la résilience, l’inclusivité, le partage de l’espace public, le tout dans une démarche transversale et collaborative. Que ce soit sur ce que l’on appelle les territoires en transition, où les usages de demain doivent être anticipés, ou dans les quartiers périphériques à réinventer, Remake Live investit de façon

opportuniste, en essayant d’anticiper les nouvelles tendances et de sélectionner les actifs porteurs de bonnes perspectives de développement social et économique. Le terrain de jeu de la SCPI Remake Live sera la périphérie des métropoles françaises ou européennes, sur une typologie d’immobilier tertiaire (bureaux, commerces, entrepôts…). « Diminution du temps de transport, réduction de la pollution, urbanisation vertueuse, favorisation des circuits courts, désenclavement des territoires… pour Remake, la ville doit se transformer » résume ainsi la société de gestion dans la plaquette commerciale de la SCPI Remake Live .

Une démarche ISR intrinsèque à la stratégie de gestion de la SCPI Remake Live

En amont de chaque acquisition réalisée par la SCPI Remake Live , la société de gestion Remake AM implémente une évaluation de l’actif en adoptant une démarche éthique et responsable. Les critères

d’évaluation imposés par le label ISR immobilier se déclinent selon les 3 piliers ESG (environnemental, social et de gouvernance). Dans le détail, chaque immeuble sélectionné fait l’objet d’une notation initiale, basée sur 18 à 23 indicateurs ESG. Nonobstant cette note initiale qui peut ne pas être optimale dans le cadre d’un actif à fort potentiel de progression (de catégorie « best in progress »), la société de gestion s’engage sur la mise en place d’un plan d'actions cohérent à horizon trois ans, visant à atteindre à cette échéance une note « objectif » supérieure à la note initiale. C’est ainsi que l’associé de la SCPI peut mesurer quantitativement la participation de son épargne à l’amélioration environnementale et sociétale du secteur immobilier tertiaire. Dans ce plan d'action, un accent particulier sera mis sur l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments et du confort des occupants, ainsi que sur l’engagement des différentes parties prenantes (locataires, prestataires) à la démarche générale

d’amélioration ESG des bâtiments concernés. Sur tous ces aspects, une notation annuelle de chaque actif viendra sanctionner les progrès effectués et le respect de la trajectoire d’amélioration définie ex ante. Dans ce cadre et dans un souci évident de transparence vis-à-vis des investisseurs et du régulateur, Remake AM se devra de publier des reportings réguliers (trimestriels et annuels) faisant le point sur sa démarche ISR et sur les actions concrètes menées sur le portefeuille d'actifs détenu par la SCPI.

Nicolas Kert, président de Remake, résume : « la démarche d'amélioration voulue par le label ISR nous a semblé naturelle, évidente. Remake Live accompagne le développement des métropoles et leurs territoires périphériques sur le long terme. Ce développement passe naturellement par une mise aux standards de l'immobilier existant car entretenir un immeuble, c'est aussi préserver sa valeur, pour le bien des utilisateurs, la protection des investisseurs et l'intérêt général... »