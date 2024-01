La SCPI Remake Live acquiert le Campus Massy pour 66,5 millions d'euros

Il s’agit d’une acquisition majeure pour la jeune SCPI Remake Live, lancée par la société de gestion indépendante Remake AM il y a un plus d’un an. En effet, avec 66,5 millions d'euros engagés sur un seul ensemble immobilier, cette opération à Massy (91) représente plus de 20% de la capitalisation du véhicule au 30 juin 2023. Cela illustre aussi la capacité impressionnante de la société de gestion à collecter (175 millions d'euros de collecte au 1er semestre 2023) dans un contexte pourtant très chahuté sur l’immobilier tertiaire. Les gérants de la SCPI Remake Live signent leur retour sur le marché immobilier français, considérant qu’il existe aujourd’hui de belles opportunités après un mouvement de repricing significatif observé depuis quelques mois.

Des conditions redevenues attractives sur le marché immobilier français

« Nous revenons en France dans des conditions de taux de rendement que nous jugeons désormais attractives , sans compromis sur les fondamentaux immobiliers » analyse David Seksig, le directeur général de Remake AM, commentant l’acquisition de l’immeuble Campus Massy qu’il vient de finaliser pour 66,5 millions d'euros, droits inclus.

En effet, la société de gestion avait décidé de sortir du marché français dès le second semestre 2022 car « il ne corrigeait pas suffisamment rapidement » selon elle. Cette inertie s’expliquait essentiellement par l’endettement à taux fixe des acteurs français du marché immobilier, à l’inverse d’autres pays européens comme l’Espagne ou l’Irlande où les acquéreurs s’endettent habituellement à taux variable.

L’acquisition du Campus Massy est la preuve éclatante que les prix ont désormais bien corrigé en France , en particulier sur le secteur de la région parisienne. En effet, le taux de rendement immobilier négocié par Remake AM sur cet actif mono-locataire de plus de 14.000 m² est de 6,74% : un niveau qui aurait été inenvisageable il y a encore quelques mois, surtout en considérant que le locataire est la société Safran, engagée sur un bail d’une durée ferme de 9 ans et renouvelé en 2022.

Une collecte qui s’est accélérée au cours du 1er semestre 2023 et une hausse du prix de part

Après avoir collecté 76 millions d'euros au 1er trimestre 2023, la SCPI Remake Live a porté sa collecte à 98 millions d'euros au 2ème trimestre , soit une hausse de presque 30% à un moment où le marché des SCPI subissait à l’inverse un fort ralentissement commercial.

« Cette accélération s’explique principalement par la notoriété grandissante de la SCPI avec près de 30 contrats d’assurance vie et plus de 200 cabinets de gestion de patrimoine qui nous font confiance », estimait Remake AM dans son dernier bulletin trimestriel d’information. Il va sans dire que l’excellent niveau de performance réalisée en 2022 de 7,65% de taux de distribution brut de fiscalité avec un objectif de distribution (non garanti) compris entre 7 et 7,50% pour 2023, combiné à l’absence de droits d’entrée pour les nouveaux souscripteurs, ont contribué a booster l’appétit des épargnants.

La stratégie d’investissement de la SCPI Remake Live, très diversifiée et opportuniste, permet parallèlement de profiter des opportunités que recèle le marché immobilier actuel avec des acheteurs qui se font beaucoup plus rares, faute de pouvoir accéder au crédit.

Pour accompagner la progression de la valeur du patrimoine, signe de la qualité des actifs entrés en portefeuille, la société de gestion a acté une augmentation du prix de part de sa SCPI de 2% au 1er juin 2023 : de quoi satisfaire les associés de Remake Live dans un contexte où une vingtaine de SCPI de la place ont dû baisser leur prix de part de plus de 10% en moyenne…