La SCPI Pierval Santé (Euryale) prend livraison de 3 maisons médicales et d’une résidence seniors services en France

La SCPI Pierval Santé de la société de gestion Euryale est l'une des plus importantes SCPI de santé avec une capitalisation de plus de 3,2 milliards d'euros au 31/12/2023. Elle détient 256 actifs gérés implantés en France (environ 30%) et à l’étranger à hauteur de 70% du portefeuille réparti dans 7 pays européens et au Canada. Ces actifs peuvent être des cliniques, des EHPADs, des résidence services seniors, des maisons médicalisées, des laboratoires de recherche, etc. La SCPI Pierval Santé est labellisée ISR depuis avril 2023. Elle a annoncé avoir pris livraison de quatre actifs médicaux français au 4ème trimestre 2023 pour une valeur totale proche de 50 millions d'euros.

La moitié des livraisons du T4 sont françaises

Même si la SCPI Pierval Santé développe un prisme européen marqué, avec plus de 25% de son patrimoine situé au Royaume-Uni et plus de 14% en Allemagne, la France n’est pas en reste puisqu' elle demeure incontestablement un pays où les dépenses de santé par habitant sont particulièrement élevées .

Les livraisons d’actifs au 4ème trimestre 2023 (acquis en VEFA entre 2020 et 2022 par Pierval Santé) l’illustrent parfaitement puisque pour huit unités dont l’exploitation a démarré sur cette période, quatre sont situées en France, trois en Grande-Bretagne et une en Italie . Si l’on raisonne en termes de volumes engagés, les quatre actifs médicaux français représentent un montant global investi proche de 50 millions d'euros , contre environ 67 millions d'euros pour les quatre actifs étrangers livrés au T4.

Plus généralement, les opérations en VEFA – qui mobilisent une part significative des investissements de la SCPI Pierval Santé – lui permettent de se positionner sur les actifs les plus qualitatifs et les mieux adaptés aux normes sanitaires les plus récentes , gages d’une occupation locative optimale.

« Ces réalisations, qui entrent en activité, témoignent de l’engagement continu d’Euryale à soutenir le secteur de la santé en fournissant des infrastructures modernes, adaptées aux besoins des professionnels de santé et des patients. La stratégie d’Euryale, par ces acquisitions neuves, permet de créer de la valeur à terme en étant en adéquation avec les normes modernes de construction , de sécurité et d’efficacité énergétique », résume la société de gestion dans son récent communiqué.

Trois maisons médicales et une résidence seniors services

Maison médicale à Le Port-Marly (78)

La SCPI Pierval Santé a reçu livraison le 25/10/2023 d’ une maison médicale de 2.382 m² bénéficiant de 288 emplacements de parking à Le Port-Marly, dans l'ouest de Paris. L’investissement de 20,6 millions d'euros avait été réalisé par Euryale le 08/07/2021 .

Le site sera prochainement occupé par plusieurs professionnels de santé ainsi que par la société Vivalto , acteur majeur de l’hospitalisation en Europe.

Maison médicale à Mées (40)

Cette maison médicale de 1.113 m², située à Mées (département des Landes, Nouvelle-Aquitaine), a été livrée le 01/12/2023. Ce projet avait été acquis le 29/04/2022 par la SCPI Pierval Santé pour un montant de 3,1 millions d'euros .

L’ensemble sera occupé par différents professionnels de santé dont le CMSI , Centre Médical de Soins Immédiats du Pays Dacquois.

Maison médicale à Dijon (21)

L’acquisition en VEFA avait eu lieu le 16/11/2021 et la livraison a eu lieu le 12/12/2023. Il s’agit d’ une maison médicale multi-locataires de 5.964 m ² , située au cœur de la Cité des Ducs, en région Bourgogne-Franche-Comté. Le montant engagé par Euryale sur cette opération était de 10,5 millions d'euros .

Résidence Seniors Services à Vitré (35)

La SCPI Pierval Santé a reçu livraison le 21/12/2023 d’une résidence Seniors Services de 6.112 m² à Vitré, une commune située à environ 45 minutes de Rennes. L’actif sera exploité par le Groupe Heurus sur la base d’un bail de 12 ans ferme .

Pierval Santé avait acquis ce projet le 31/03/2021 pour un montant de 15,3 millions d'euros .