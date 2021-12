La SCPI Pierre Capitale (Swiss Life AM) revalorise son prix de part de 1,50 %

Pour marquer son 5ème anniversaire, la SCPI Pierre Capitale gérée par Swiss Life Asset Managers fait un cadeau à ses associés: une revalorisation du prix de sa part de 200€ à 203€, soit +1,5% au 1er décembre 2021. A ce nouveau prix, cette SCPI reste décotée par rapport à la valeur de ses actifs qui a connue une hausse moyenne de 0,73% en 2020 sur la base des expertises communiquées par la société de gestion.

1ère revalorisation de la SCPI Pierre Capitale 5 ans après son lancement

Lancée en janvier 2017, la SCPI Pierre Capitale avait vu son prix de part évoluer une première fois début 2020, passant de 1000€ à 200€ (division par 5). Mais ce n’était qu’une opération cosmétique réalisée à l’initiative de la société de gestion, sans aucun impact sur la valeur de leur placement pour les associés. Le but était tout simplement de se rapprocher d’un standard de marché en augmentant la granularité du passif de ce véhicule.

La récente revalorisation de Pierre Capitale, avec le passage du prix de sa part de 200€ à 203€, est donc le premier mouvement -à la hausse- de cette SCPI patrimoniale et diversifiée, dont la capitalisation dépasse désormais 95 millions € (au 30/09/2021). Une bonne opération pour les associés puisque cette hausse de 1,5% de la valeur de leur placement clôture une année 2021 plutôt réussie avec un TDVM (taux de dividende sur valeur de marché) prévisionnel légèrement supérieur à 4%. La performance globale de la SCPI Pierre Capitale devrait ainsi dépasser 5,5% en 2021.

Des valeurs d’expertises qui s’envolent sur les immeubles parisiens

«Dans le contexte économique atypique que nous connaissons depuis 18 mois, cette revalorisation à la hausse démontre la solidité du patrimoine de la SCPI Pierre Capitale composé d’actifs situés dans les plus grandes métropoles européennes.» se félicite la société de gestion Swiss Life AM dans son communiqué. En effet, les expertises du patrimoine à fin 2020 se traduisent par une appréciation de 0,73% en moyenne des valeurs vénales des immeubles, malgré un contexte économique et sanitaire pour le moins compliqué. Mais ce n’est qu’une moyenne: les 5 actifs détenus par la SCPI à Paris intra-muros (qui représentent 55% du patrimoine en valeur) ont fait beaucoup mieux que cela, avec une hausse globale de leur valeur d’expertise de 6,08% sur 2020. La moyenne est en réalité affaiblie par l’impact des actifs hôteliers (18% du patrimoine), qui ont bien sûr souffert du contexte sanitaire de 2020.

La SCPI Pierre Capitale reste décotée après cette revalorisation

Avec une valeur de reconstitution de 209,60€ par part au 31/12/2020, la SCPI Pierre Capitale reste décotée de plus de 3% après la récente revalorisation. C’est un élément rassurant pour les associés car cette décote signifie qu’il existe une marge supplémentaire de revalorisation que la société de gestion n’a pas exploitée à ce stade. Une autre façon de voir les choses est qu’il existe aussi un coussin de sécurité à la baisse si les expertises des immeubles devenaient un jour moins favorables. Compte tenu de ces éléments positifs et de la bonne visibilité sur la distribution, la collecte qui a marqué le pas au 2ème et au 3ème trimestre 2021 pourrait potentiellement être redynamisée en 2022.