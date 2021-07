La SCPI PFO (Perial AM) prend livraison d'un hôtel particulier totalement réhabilité dans le 8ème arrondissement de Paris

Le « Nowa », cet hôtel particulier de 413 m2 en R+4 niché au cœur du 8ème arrondissement parisien au 23bis rue de Turin, a été récemment livré à la SCPI PFO après huit mois de travaux. Perial AM a inauguré l'immeuble le 27 mai dernier. Acquis par la SCPI PFO pendant la crise financière de 2008 pour un peu plus de 6000 €/m2, cet immeuble prestigieux méritait une réhabilitation complète qui participera sur le long terme à sa valorisation.

La SCPI PFO a été créée par le groupe immobilier familial Perial en 1998. Visant initialement des actifs de bureaux en Île-de-France et en régions, elle a progressivement diversifié son patrimoine selon deux axes principaux : tout d'abord au niveau sectoriel avec des actifs « d'hospitalité » (hôtels, résidences étudiantes et seniors) réputés acycliques, et selon un axe géographique avec aujourd'hui plus d'un tiers de son patrimoine situé en dehors de nos frontières (Allemagne, Pays-Bas, Italie, Espagne...) La capitalisation de la SCPI PFO dépasse 780 millions € après une collecte nette de 38 millions € en 2020. Elle est détenue par plus de 9000 associés et a extériorisé en 2020 un TDVM (taux de dividende sur valeur de marché) de 4,24%, légèrement au-dessus de la moyenne du marché.

Concernant la rénovation du « Nowa », Perial AM a choisi un positionnement haut de gamme, en cohérence avec la surface, le style et la localisation de l'immeuble. L'intérieur a été pensé dans un style contemporain par la designer Constance Guisset. « A la fois fonctionnel et évolutif », selon le communiqué de presse de Perial AM, l'hôtel particulier proposera à ses occupants 3 open-spaces, 2 salles de réunion et 3 espaces de convivialité, avec une philosophie centrée sur l'utilisateur et son confort. L'articulation entre lieux privatifs et collectifs doit permettre de concilier créativité collaborative et réflexion individuelle.

Sur ce chantier de réhabilitation, Perial AM a fixé un cahier des charges ESG (Environnemental, Social et de Gouvernance) en minimisant l'impact carbone de l'opération. Plusieurs contraintes ont été respectées comme l'emploi de matériaux de construction recyclés ou biosourcés, le choix de prestataires locaux, le tri et la valorisation des déchets, l'utilisation d'énergie verte pour le chantier...