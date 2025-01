La SCPI Optimale renforce son patrimoine avec des locaux d’activité en Loire-Atlantique

Dans un contexte immobilier tertiaire en pleine mutation, la SCPI Optimale – gérée par Consultim Asset Management – vient de conclure une opération significative qui illustre sa stratégie d'investissement axée sur les actifs français à taille humaine. L'acquisition a été finalisée le 13 décembre 2024 et porte sur un ensemble immobilier à usage d’activité de plus de 4 000 m² situé à Ancenis, en Loire-Atlantique.

Une implantation stratégique entre deux métropoles dynamiques

Le choix d'Ancenis pour cette nouvelle acquisition n'est pas le fruit du hasard. La ville – idéalement positionnée entre Nantes et Angers – deux métropoles majeures du Grand Ouest, bénéficie d'une situation géographique privilégiée. Cette localisation stratégique constitue un atout majeur pour la valorisation à long terme de l'actif, tout en garantissant une attractivité durable pour les locataires actuels et futurs.

L'ensemble immobilier, qui a fait l'objet de récents travaux d'extension et de réhabilitation partielle, répond aux standards modernes des locaux d'activité. Sa surface totale de 4 051 m² permet d'accueillir dans des conditions optimales les deux filiales du groupe Vinci Énergies qui occupent actuellement la totalité des locaux.

Un investissement sécurisé sur le long terme

L'une des forces de cette opération réside dans la qualité des locataires et la sécurisation des flux locatifs. Les deux filiales de Vinci Énergies, déjà présentes sur le site depuis plusieurs années, ont démontré leur attachement à cette implantation en signant un nouveau bail ferme de neuf ans au premier semestre 2024. Cet engagement long terme constitue un gage de stabilité pour les investisseurs de la SCPI Optimale .

Le montant de l'acquisition – qui s'élève à 4,47 millions d'euros AEM (acte en main) – génère un rendement attractif de 7,24% AEM. Cette performance financière s'inscrit dans la lignée des objectifs de la SCPI, qui a récemment revu à la hausse son objectif de rendement prévisionnel annuel pour 2024, désormais fixé à 6,50% brut.

Une stratégie d'investissement claire et maîtrisée

Cette nouvelle acquisition s'inscrit parfaitement dans la stratégie de Consultim Asset Management pour la SCPI Optimale. La société de gestion privilégie les actifs français à taille humaine, combinant rentabilité attractive et diversification du risque. L'attention particulière portée à la qualité des locataires et à leur solidité financière constitue également un pilier de cette approche.

La diversification géographique et sectorielle du patrimoine, associée à la recherche d'emplacements premium dans des zones économiques dynamiques, permet à la SCPI de construire un portefeuille résilient. Cette stratégie vise à offrir aux porteurs de parts une performance durable, tout en minimisant les risques inhérents à l'investissement immobilier.

Une SCPI en développement constant

Cette opération récemment finalisée vient conclure une année 2024 dynamique pour la SCPI Optimale, qui a dépassé les 70 millions d’euros de capitalisation moins de 5 ans après son lancement. Elle démontre la capacité de la société de gestion Consultim AM à identifier et à concrétiser des opportunités d'investissement pertinentes, même dans un contexte de marché devenu plus exigeant.

Toutefois, comme pour tout placement en SCPI, il convient de rappeler que cet investissement s'inscrit dans une perspective de long terme et comporte des risques, notamment de perte en capital et de liquidité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et les revenus ne sont pas garantis.

En résumé, cette nouvelle acquisition témoigne du dynamisme de la SCPI Optimale et de sa capacité à poursuivre son développement tout en maintenant ses critères d'exigence en matière d'investissement. Elle illustre également l'attrait persistant de l'immobilier d'entreprise de qualité dans les régions françaises dynamiques, capable d'attirer et de fidéliser des locataires de premier plan.