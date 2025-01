La SCPI LOG IN renforce sa présence dans le secteur logistique italien avec une acquisition emblématique en Toscane

La SCPI paneuropéenne LOG IN – gérée par Theoreim en collaboration avec Principal Asset Management – poursuit son développement stratégique en Italie avec l'acquisition d'un nouvel entrepôt logistique en Toscane. Cette opération s'inscrit dans une dynamique d'expansion européenne ciblée sur des actifs à fort potentiel.

Un emplacement stratégique au cœur des flux logistiques

L'actif – qui représente une surface de 19 600 m² – bénéficie d'un positionnement particulièrement avantageux à Collesalvetti. Sa localisation à seulement 2,5 kilomètres de l'axe Florence-Pise-Livourne fait de l'actif un point névralgique pour les activités logistiques régionales. Cette situation privilégiée est renforcée par la proximité de deux infrastructures majeures : l'aéroport de Pise et le port de Livourne, situés à 16 kilomètres.

L'emplacement s'avère d'autant plus stratégique qu'il s'inscrit dans l'axe TEN-T Scandinave-Méditerranéen, l'un des corridors de transport essentiels à l'échelle européenne. Cette connexion aux principaux réseaux de transport continentaux offre des perspectives prometteuses pour les activités logistiques.

Un investissement sécurisé sur le long terme

L'entrepôt bénéficie déjà d'un engagement locatif solide avec un bail de 12 ans signé par une entreprise spécialisée dans la logistique intégrée et la gestion des chaînes d'approvisionnement. La qualité du locataire est renforcée par son actionnariat, l'entreprise étant majoritairement détenue par un leader mondial du transport maritime.

Comme le souligne Romain Welsch, Président de Theoreim : « Avec cette deuxième acquisition en Toscane, LOG IN poursuit son expansion européenne en s'associant à des entreprises solides et en consolidant sa présence dans des régions stratégiques, répondant ainsi à la demande croissante de services logistiques de qualité. »

Une stratégie d'investissement cohérente

Cette acquisition s'inscrit dans la continuité de la stratégie de développement de Theoreim , société qui gère plus de 600 millions d'euros d'actifs au 31 décembre 2023. La société propose une gamme diversifiée de fonds immobiliers adaptés aux différents profils d'investisseurs, qu'ils soient particuliers ou institutionnels.

La SCPI LOG IN – spécifiquement dédiée à l'immobilier industriel et logistique en Europe – se distingue par son accessibilité, avec un ticket d'entrée fixé à 1 000 euros en investissement direct. Cette SCPI s'intègre dans un portefeuille de solutions comprenant également la Société Civile Pythagore, accessible via des contrats d'assurance-vie et référencée auprès de neuf compagnies d'assurance françaises, ainsi que le Fonds Professionnel Spécialisé Newton, destiné aux investisseurs professionnels avec un investissement minimum de 100 000 euros.

Cette nouvelle acquisition en Toscane témoigne de la pertinence de la stratégie d'investissement de LOG IN, qui privilégie des actifs bien positionnés dans des zones logistiques majeures, offrant ainsi des perspectives de rendement attractives pour ses investisseurs tout en contribuant au développement des infrastructures logistiques européennes.