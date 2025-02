La SCPI Iroko Zen renforce sa présence à Londres avec une seconde acquisition stratégique

Dans un contexte immobilier rapidement évolutif, la SCPI Iroko Zen vient de concrétiser sa deuxième acquisition à Londres avec un immeuble emblématique situé au cœur du quartier financier de la City. Cette opération – finalisée le 23 décembre 2024 – soit à peine six mois après une première transaction londonienne réalisée sur un immeuble de bureaux au 90 Union Street, témoigne de la stratégie d'investissement audacieuse de la société de gestion Iroko sur le marché britannique.

Un patrimoine historique au service de la modernité

L'acquisition porte sur un édifice victorien remarquable datant de 1885, autrefois caserne de pompiers, dont la façade classée témoigne de la riche histoire architecturale de Londres.

Situé au 164 Bishopsgate, cet immeuble mixte bureaux-commerces de 4 550 mètres carrés a bénéficié d'une restructuration complète en 1998, suivie d'une rénovation en 2011, permettant d'allier le charme historique aux standards modernes de confort et d'efficacité.

Une localisation premium au cœur des flux urbains

L'emplacement de l'actif constitue l'un de ses atouts majeurs. Face à la station Liverpool Street au cœur de la City, l'immeuble bénéficie d'une accessibilité exceptionnelle grâce à un réseau de transport dense comprenant cinq lignes de métro, dont la récente Elisabeth Line, ainsi que les connexions ferroviaires nationales.

Cette situation privilégiée garantit une forte visibilité et un confort d’usage optimal pour les occupants et leur clientèle.

Une stratégie locative sécurisée

La composition locative de l'immeuble reflète une approche équilibrée entre commerce et bureaux. L'enseigne TESCO – locataire historique depuis 1998 – occupe la majorité du rez-de-chaussée et représente 56% des revenus locatifs. Son engagement sur une durée ferme de près de 9 ans témoigne de la stabilité locative de l'actif. Le sous-sol, occupé par l'enseigne Dirty Martini, complète l'offre commerciale avec un concept de bar à cocktails attractif.

Un investissement performant

Avec un montant d'investissement de 31,26 millions d'euros hors droits, cette acquisition affiche un rendement attractif immédiat de 7,30% acte en main. La durée moyenne des baux (WALB) de 6,2 ans offre une visibilité appréciable sur les revenus futurs, constituant un élément rassurant pour les investisseurs de la SCPI.

Perspectives et analyse

Cette acquisition s'inscrit dans une stratégie d'investissement pertinente à plusieurs égards. Premièrement, elle permet de capitaliser sur le dynamisme du marché immobilier londonien, particulièrement dans le secteur prisé de la City. Deuxièmement, la mixité des usages (commerces et bureaux) offre une diversification naturelle des risques locatifs. Enfin, la présence d'un locataire de premier plan comme TESCO apporte une sécurité significative des revenus.

L'immeuble présente également un potentiel de valorisation intéressant grâce à son caractère patrimonial et sa localisation stratégique. La récente rénovation permet de limiter les besoins d'investissement à court terme, tandis que la durée résiduelle des baux offre une bonne visibilité sur les flux de trésorerie.

Cette opération démontre la capacité d' Iroko Zen à identifier et concrétiser des opportunités d'investissement combinant rendement attractif, sécurité locative et potentiel de valorisation, tout en s'inscrivant dans une logique de diversification géographique et sectorielle de son portefeuille.