La SCPI Iroko Zen réalise sa plus importante acquisition en Allemagne pour plus de 50 millions d’euros

Récemment, la SCPI Iroko Zen a annoncé une acquisition majeure en Allemagne pour plus de 50 millions d'euros, hors droits. Il s’agit de sa plus grosse opération immobilière depuis son lancement en 2020. À cette occasion, l’exposition allemande d’Iroko Zen passe de 3% à 13% avec ce local d’activité de plus de 54.000 m² acquis en « sale and lease back » auprès de Segula Technologies Germany, services pour l’ingénierie automobile. Le locataire s'est engagé sur un bail ferme de 20 ans. Le rendement acte en main de cet actif est de 6,90% ! Le volume engagé par Iroko Zen pour cette acquisition représente quasiment l’intégralité de sa collecte nette du 3ème trimestre.

Une méga-acquisition qui quadruple l’exposition d’Iroko Zen sur le marché immobilier allemand

Aujourd'hui, la SCPI Iroko Zen est majoritairement investie en dehors de nos frontières, avec une forte prévalence sur l’Irlande (25% au 30/09/2023), l’Espagne (18%) et les Pays-Bas (13%). L’Allemagne ne représentait que 4% de son exposition immobilière au 30/09/2023, diluée à environ 3% avec la collecte du 4ème trimestre. La méga-acquisition annoncée au mois de décembre pour plus de 50 millions d'euros, hors droits, représente plus de 10% de la capitalisation actuelle d’Iroko Zen , faisant ainsi passer l’exposition allemande du véhicule à 13% à fin décembre.

Ce montant engagé est exceptionnel à plusieurs titres puisqu’ il s’agit tout d’abord de la plus grosse acquisition de l’histoire d’Iroko Zen et qu’elle représente par ailleurs la quasi-intégralité de la collecte nette du 3ème trimestre , soit 54 millions d'euros. À titre de comparaison, les acquisitions du 3ème trimestre ont porté sur 10 actifs pour un montant total de 75 millions d'euros, les deux plus importants d’entre eux signés pour respectivement 17,3 et 18,2 millions d'euros.

Le siège et le centre de recherche et développement de Segula Technologies Germany

L’actif négocié par la SCPI Iroko Zen se situe au sein du campus de Rüsselsheim, en périphérie de Francfort. Il s’agit du berceau historique de la marque automobile Opel, qui était au départ une fabrique de machines à coudre au 19ème siècle. L’ensemble immobilier développe une surface locative de plus de 54.000 m² et est loué à Segula Technologies , un groupe d’ingénierie présent dans 30 pays et comptant 13.000 salariés. Les domaines d’expertises de Segula sont l’automobile, l’aérospatial, le ferroviaire et l’énergie.

La transaction s’est faite en « sale and lease back » auprès du locataire qui s’est engagé sur une durée ferme de 20 ans et un loyer qui génère au départ une rentabilité acte en main de 6,9% !