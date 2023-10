La SCPI Iroko Zen procède à 5 nouvelles acquisitions pour un montant total proche de 35 millions d'euros

La SCPI Iroko Zen traverse sans encombre la période actuelle, pourtant particulièrement chahutée sur les marchés immobiliers. En effet, avec plus de 50% de son patrimoine situé à l’étranger (Allemagne, Espagne, Irlande) et une grande diversification sectorielle (actifs de bureaux, commerces, entrepôts logistiques, immobilier de santé), la SCPI Iroko Zen rentre dans la catégorie des SCPI diversifiées européennes et profite pleinement des opportunités qui s’offrent aux acheteurs immobiliers grâce à une collecte très dynamique. Avec des frais d’entrée à 0% et un taux de distribution de 7,04% en 2022, elle est toujours plébiscitée par les épargnants et prévoit de collecter 250 millions d'euros en 2023.

Actuellement, elle multiplie les acquisitions sur des niveaux de rendement immobilier supérieurs à 7% ! Les cinq dernières opérations réalisées en Irlande, en France et aux Pays-Bas totalisent près de 35 millions d'euros pour un taux de rendement moyen pondéré acte en main de 7,45% !

Un immeuble de bureaux à Dublin pour 18 millions d'euros : le « J5 Plaza »

Localisation : North Park Business Park, Dublin, Irlande

Health Service Executive (HSE). Health Service Executive est l’organisation gouvernementale qui gère le système de santé publique irlandais, employant environ 100.000 personnes. Elle couvre l’ensemble des services de santé publique et d’aide sociale pour les résidents irlandais. Volume d’investissement : 18 millions d'euros, hors droits

18 millions d'euros, hors droits Taux de rendement : 7,45%

7,45% Durée du bail : 15 ans ferme (prise d’effet en mai 2023)

Avec cette acquisition, la SCPI Iroko Zen renforce son patrimoine sur l’immobilier de santé.

Un supermarché à Dublin à 7,78% de rendement acte en main

Localisation : Quartier de Dolphin’s Barn, Dublin, Irlande

Quartier de Dolphin’s Barn, Dublin, Irlande Locataire : SPAR (enseigne de supermarché)

SPAR (enseigne de supermarché) Volume d’investissement : 2 millions d'euros, hors droits

2 millions d'euros, hors droits Taux de rendement : 7,78% acte en main

7,78% acte en main Durée du bail : près de 8 ans ferme

Ce commerce alimentaire de proximité est situé dans le quartier résidentiel et arboré de Dolphin’s Barn, proche du centre de Dublin. Il bénéfice d’une zone de chalandise familiale à fort pouvoir d’achat.

Un entrepôt logistique en Isère (38)

Localisation : La Gloriette, Chatte (Isère, entre Grenoble et Valence), France

La Gloriette, Chatte (Isère, entre Grenoble et Valence), France Typologie : actif logistique e-commerce

actif logistique e-commerce Surface : 7.880 m²

7.880 m² Locataire : Mathon, leader français de la vente en ligne d’ustensiles de cuisine depuis plus de 30 ans

Mathon, leader français de la vente en ligne d’ustensiles de cuisine depuis plus de 30 ans Volume d’investissement : 5,9 millions d'euros, hors droits

5,9 millions d'euros, hors droits Taux de rendement : 7,13 % acte en main

7,13 % acte en main Durée du bail : 10 ans (dont 9 ans fermes), bail signé dans le cadre d’un « sale & lease back »

Des bureaux à Olivet (45)

Localisation : Olivet (périphérie d’Orléans), France

Olivet (périphérie d’Orléans), France Surface : 2.960 m²

2.960 m² Locataires : AFTRAL, OCPO Mobilités et le Groupement d’Intérêt Public

AFTRAL, OCPO Mobilités et le Groupement d’Intérêt Public Volume d’investissement : 5 millions d'euros, hors droits

5 millions d'euros, hors droits Taux de rendement : 7,36 % acte en main

7,36 % acte en main Durée des baux : WALB de plus de 5 ans

L’actif est situé au coeur de la ZAC du Parc du Moulin, à proximité immédiate de l’Université d’Orléans, des Centres de recherche et du Centre d’innovation.

Un actif de bureaux à Heerlen (Pays-Bas)

Localisation : Heerlen, Pays-Bas

Heerlen, Pays-Bas Locataire : Vebego Facility Solutions B.V

Vebego Facility Solutions B.V Volume d’investissement : 3,8 millions d'euros, hors droits

3,8 millions d'euros, hors droits Taux de rendement : 7,93% acte en main

7,93% acte en main Durée du bail : 5 ans ferme (prise d’effet en 2022)

Heerlen est une commune néerlandaise située à quelques kilomètres de la frontière allemande et à 20 minutes de route de Maastricht. Elle héberge le siège de Stichting Pensioenfonds ABP, la caisse de retraite pour les fonctionnaires et les salariés de l’éducation aux Pays-Bas, qui est l’un des fonds de pension les plus importants du monde.