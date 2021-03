La SCPI Fair Invest de Norma Capital acquiert un centre médical à Paris

La SCPI Fair Invest de Norma Capital a aujourd'hui un peu moins de 3 ans d'existence et affiche 16 millions € de capitalisation (au 31/12/2020). Avec l'obtention du label ISR dès fin 2020, Fair Invest est une des rares SCPI à détenir la précieuse certification qui a été étendue aux fonds immobiliers à partir de juillet 2020. L'approche innovante de cette SCPI consiste à sélectionner des actifs tertiaires hébergeant des activités socialement utiles (santé, bien-être, petite enfance, éducation, réseaux associatifs, insertion à l'emploi, promotion des énergies renouvelables...) Les locataires ayant un lien avec la pétrochimie ou les énergies fossiles en général, la spéculation financière, l'alcool ou le tabac, les jeux de hasard, l'exploitation animale, sont explicitement bannis du terrain de jeu de cette jeune SCPI. L'ADN de Fair Invest la prédestinait donc en quelque sorte dès le départ à être labellisée ISR...

Dans le dernier bulletin trimestriel d'information de la SCPI Fair Invest au titre du 4ème trimestre 2020, la société de gestion Norma Capital dressait un bilan plutôt flatteur de l'année 2020 pour les associés de la SCPI : malgré le contexte sanitaire et économique particulièrement compliqué, le taux de recouvrement des loyers a atteint 100% sur tous les trimestres de 2020, ce qui est tout à fait exceptionnel pour une SCPI sur cette période. La plupart des locataires ont pu poursuivre leur activité malgré les deux confinements, et certains comme Asten Santé -basé à Toulouse- ont été en mesure de déployer des actions de solidarité avec les hôpitaux de la région en fournissant du matériel médical. Cet exemple illustre de façon concrète la réalité du label ISR même si bien sûr ce type de configuration reste exceptionnel. En termes de rendement distribué pour les associés investis, la SCPI Fair Invest n'aura pas démérité en 2020 avec un TDVM (taux de distribution sur valeur de marché) de 4,51%, plus de 30 points de base au-dessus de la moyenne du marché.

La collecte de 2020 ayant atteint environ 10 millions € pour la SCPI Fair Invest, 3 acquisitions ont pu être réalisées au cours de l'année dernière pour un montant global de l'ordre de 4 millions €, et 2 promesses d'achat étaient en cours au 31/12/2020 pour 3,7 millions € au global, dont ce cabinet dentaire de 244 m2 situé près de la place Monge dans le 5ème arrondissement de la capitale, loué à la société Medident. L'acquisition vient d'être confirmée par la société de gestion pour un montant de 1,8 million €.

« La consolidation du patrimoine de la SCPI Fair Invest, avec des actifs immobiliers de santé, est une stratégie d'investissement créatrice de valeur sur le long terme, analyse Faïz Hebbadj, président de Norma Capital. En outre, en permettant l'amélioration et la fluidification du parcours de santé des habitants, cette orientation répond à notre démarche d'investissement vertueux, en cohérence avec la labellisation ISR (investissement socialement responsable) immobilier de notre SCPI. »