La SCPI Fair Invest de Norma Capital acquiert un actif de bureaux à Reims

Créée il y a 3 ans, la SCPI Fair Invest est une des premières à avoir obtenu le label ISR immobilier dès novembre 2020. Forte d'une capitalisation de presque 20 millions € au 31/03/2021, elle peut compter dans son patrimoine 9 actifs de bureaux et de commerces pour une surface totale de plus de 4300 m2, occupés à 100%. Une promesse d'achat sur un 10ème actif avait été signée début avril 2021 pour un prix acte en main de 3,7 millions €: des plateaux de bureau en copropriété dans un quartier d'affaires proche du centre de Reims (51), transaction qui a été définitivement confirmée par la société de gestion il y a quelques jours.

Pour cette nouvelle acquisition, Norma Capital a établi une note ESG (environnementale, sociale et de gouvernance) de 46/100, inférieure à la note moyenne des actifs de la SCPI au prorata de leurs valeurs vénales de 55/100 en 2020. La note ESG de cet actif acquis à Reims peut donc sembler faible à priori, mais elle s'inscrit en cohérence avec le cadre de gestion de la SCPI Fair Invest. Il faut en effet rappeler que la démarche ISR suivie par la SCPI Fair Invest ne consiste pas nécessairement à acquérir des immeubles neufs bénéficiant dès le départ des meilleures certifications environnementales, mais il s'agit au contraire de suivre une stratégie dite « best in progress » consistant à améliorer dans le temps les performances environnementales des actifs, sur au moins 3 aspects parmi 5 identifiés dans la charte éthique et d'investissement signée par Norma Capital dans le cadre de l'obtention du label ISR :

- Consommations d'énergie

- Émissions de gaz à effet de serre

- Gestion de l'eau

- Gestion des déchets

- Biodiversité, espaces verts

L'actif de bureaux acquis à Reims par la SCPI Fair Invest est une partie d'un immeuble (1er étage et moitié du 2ème) situé dans le quartier Clamarais, proche de la gare TGV et de l'autoroute A4. Ces plateaux sont loués par Boehringer Ingelheim France, filiale française de la compagnie pharmaceutique allemande Boehringer Ingelheim.

Avec cette acquisition, la société de gestion Norma Capital respecte un autre volet du cahier des charges « ISR » de sa SCPI, celui des objectifs « sociaux » et « sociétaux » : l'engagement est de favoriser les locataires qui exercent une activité bénéfique selon ces critères. La liste des secteurs concernés a été incluse dans la charte éthique et d'investissement de la société de gestion :

- Activités en lien avec le réseau associatif à but de promotion de la cohésion sociale

- Activités en lien avec l'insertion à l'emploi

- Activités en lien avec la promotion d'énergies renouvelables

- Activités d'entraide sociale

- Activités liées à la santé, au bien-être et à la petite enfance

- Activités liées à l'éducation