La SCPI Epsilon 360 conforte sa dynamique de croissance avec une nouvelle revalorisation de son prix de part

La SCPI Epsilon 360 de la société de gestion Epsicap REIM termine l'année 2024 sur une note positive en annonçant sa seconde augmentation de prix de part de l'année, un signal fort qui témoigne de la solidité de son patrimoine immobilier et de sa stratégie d'investissement.

Une valorisation progressive et maîtrisée

La progression du prix de part d’ Epsilon 360 s'inscrit dans une trajectoire ascendante régulière, passant de 250 euros en début d'année 2024 à 252 euros en juillet, pour atteindre désormais 253,80 euros à compter du 31/12/2024. Cette évolution graduelle reflète une gestion prudente et mesurée du véhicule d'investissement, tout en confirmant la création de valeur pour les porteurs de parts.

Cette revalorisation rapproche significativement le prix de souscription de la valeur de reconstitution du patrimoine, évaluée à 272,65 euros par part lors de la dernière expertise de l'été 2024. L'écart entre ces deux indicateurs se resserre à 6,91%, respectant ainsi le cadre réglementaire fixé par l'AMF qui autorise une fluctuation de plus ou moins 10%.

Cette convergence témoigne ainsi d'une valorisation cohérente avec la réalité du marché, avec néanmoins une décote résiduelle non négligeable, une situation qui reste favorable aux nouveaux souscripteurs.

Des performances qui confirment la pertinence de la stratégie d’Epsilon 360

La SCPI Epsilon 360 maintient son cap avec un objectif de performance globale ambitieux de 8% pour l'année 2024, associé à un taux de distribution visé de 6,5%. Ces perspectives – bien que non garanties et qui restent à confirmer d’ici quelques semaines – positionnent favorablement Epsilon 360 dans le panorama des SCPI les plus performantes du marché.

La capacité d'attraction du fonds se confirme également par sa collecte soutenue, avec 9,5 millions d'euros levés au troisième trimestre 2024, lui permettant de se hisser au 15e rang des SCPI les plus dynamiques en termes de collecte, dans un contexte pourtant marqué par une concurrence accrue.

Une diversification géographique et sectorielle accélérée

Lancée à la fin de l’année 2021, Epsilon 360 a su rapidement faire évoluer sa stratégie d'investissement pour saisir les opportunités du marché en fonction du nouveau cycle immobilier entamé à partir de 2022.

L'année 2024 marque notamment son expansion à l'international avec une première incursion sur le marché espagnol au mois de novembre (acquisition d’un retail park en Murcie), élargissant ainsi son horizon d'investissement au-delà des frontières nationales.

Parallèlement, la SCPI a enrichi son portefeuille en investissant dans de nouvelles typologies d'actifs, notamment dans le secteur des salles de sport (8% du patrimoine à fin septembre 2024), renforçant ainsi la diversification de son patrimoine. Cette approche multiple, combinant diversification géographique et sectorielle, contribue à optimiser le couple rendement-risque du portefeuille.

Un cadre réglementaire renforcé

La revalorisation du prix de part d’Epsilon 360 s'inscrit dans un contexte réglementaire évolutif, avec l'obligation à partir de 2025 de procéder à deux actualisations annuelles à la fin de chaque semestre. Cette exigence accrue de transparence et de régularité dans l'évaluation du patrimoine renforce la protection des investisseurs et la fiabilité des valorisations.

Une dynamique porteuse pour l'avenir

Cette nouvelle augmentation du prix de part consolide la position d'Epsilon 360 sur le marché des SCPI et valide la stratégie déployée par Epsicap REIM . Elle reflète également la confiance des investisseurs dans un véhicule qui, en à peine trois ans d'existence, a su démontrer sa capacité à créer de la valeur tout en diversifiant ses risques. Cette trajectoire est d’autant plus remarquable qu’un certain nombre de SCPI historiques sont touchées par un mouvement de baisse des prix depuis l’été 2023.

La SCPI Epsilon 360 apparaît ainsi bien positionnée pour poursuivre son développement, forte d'une stratégie d'investissement claire et d'une approche équilibrée entre rendement courant distribué et valorisation du patrimoine. Toutefois, comme pour tout placement immobilier, il convient de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs et que l'investissement en SCPI comporte des risques, notamment de perte en capital.