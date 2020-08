La SCPI Epargne Foncière acquiert l'Atrium à Cesson-Sévigné (35)

Acquis en blanc par le fonds d'investissement parisien Mata Capital en décembre 2016 par l'intermédiaire du broker Tourny Meyer, l'Atrium est un ensemble de trois immeubles de bureaux situés en périphérie Est de Rennes, livrés en septembre 2018 (pour le bâtiment A), et au 1er trimestre 2020 (pour les bâtiments B et C). L'Atrium est aujourd'hui loué à 94% à cinq locataires sur des baux fermes de 5 ans et demie de durée résiduelle.

Situé dans la ZAC des Champs Blancs à Cesson-Sévigné, au 2 rue Claude Chappe, l'Atrium profite de l'environnement de la zone dite « ViaSilva », où de nombreux immeubles tertiaires sortent de terre depuis quelques années. En décembre 2020, la ligne B du métro rennais desservira ce quartier avec la nouvelle station ViaSilva, terminus de la ligne, localisée à environ 500 mètres de l'Atrium, assurant ainsi une liaison directe avec la gare TGV de Rennes (9 stations).

Développé par les promoteurs locaux Jeulin immobilier et Fimoren, cet ensemble immobilier de 8 000 m2 a été dessiné par le cabinet d'architecte Barré-Lambot. L'Atrium, qui donne son nom à l'ensemble, est en réalité un espace central de la composition architecturale, comme une sorte de vestibule à ciel ouvert à dominante minérale. Cette cour intérieure permet une distribution harmonieuse des trois bâtiments qui la bordent, avec une perspective ouverte sur le parc du Boudebois à proximité immédiate. Bénéficiant de la certification RT 2012 - 20 % (qui permet de diminuer de 20 % l'empreinte environnementale par rapport aux normes fixées par la RT 2012), l'Atrium dispose de 126 places de parking en sous-sol et 73 en extérieur, avec un réseau de bornes de recharge pour voitures électriques. Un système de chauffage DRV (à débit de réfrigérant variable) avec récupération d'énergie permet une maîtrise optimale des consommations du bâtiment.