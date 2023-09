La SCPI Cœur de Régions (Sogenial Immobilier) met la main sur trois actifs régionaux loués à Enedis et EDF sur des baux de long terme

Sogenial Immobilier réalise une belle opération groupée pour le portefeuille de sa SCPI Cœur de Régions avec l’acquisition de trois actifs immobiliers totalisant plus de 15.000 m², loués à Enedis et EDF. Ainsi, Sogenial Immobilier « renforce sa stratégie d’investissement auprès des acteurs nationaux » avec ces deux locataires de premier rang : Enedis est le principal gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité en France, contrôlant en particulier le réseau basse et moyenne tension sur 95% du territoire.

Un ensemble immobilier à usage mixte à Pau

Le premier des trois actifs sélectionnés par Sogenial Immobilier pour le compte de sa SCPI Cœur de Régions est situé à Pau, dans le département des Pyrénées-Atlantiques (64). Il s’agit d’ un ensemble immobilier d’une surface totale de 3.366 m² , se divisant entre un bâtiment principal à usage mixte de bureaux et d’activités et un bâtiment secondaire composé de hangars et d’un abri de stockage. L’ensemble est loué à Enedis sur la base d’ un bail de 10 ans , dont 8 ans fermes.

Trois bâtiments de bureaux et de stockage à Dax

La seconde acquisition négociée par Sogenial Immobilier porte sur un ensemble de trois bâtiments totalisant 2.341 m² de surface locative à usage de bureaux et de stockage, situés à Dax dans le département des Landes. Comme pour l’actif de Pau, le bail signé avec Enedis sur ces immeubles est d’ une durée de 10 ans , dont 8 ans fermes.

Huit bâtiments de bureaux et d’activités à Marly

Concernant la 3ème acquisition annoncée, il s’agit d’ un ensemble de huit bâtiments loués à EDF et Enedis , développant au global 9.373 m² de surface utile brute , situés à Marly dans le département du Nord (59). Dans le détail, il s’agit d’espaces de bureaux et de locaux d’activités, auxquels s’ajoutent des emplacements de stationnement. Les baux signés sont comme sur les actifs précédents d’ une durée de 10 ans , dont 8 années fermes.

