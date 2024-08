La SCPI Cœur d’Avenir acquiert une crèche à Lille

Dans un mouvement remarqué qui renforce sa position sur le marché de l'immobilier social et durable, SOGENIAL IMMOBILIER a récemment annoncé l'acquisition d’une crèche à Lille pour sa SCPI Cœur d'Avenir. Cette opération, finalisée mi-juillet 2024, matérialise une étape importante dans le développement de ce fonds innovant lancé fin 2023.

Un investissement aligné sur la mission de Cœur d'Avenir

La SCPI Cœur d'Avenir se distingue par son statut de pionnière en tant que première SCPI constituée sous forme de fonds de partage en France . Cette structure unique vise à combiner performance financière et impact social positif, en se concentrant particulièrement sur les infrastructures liées à l'enfance, l'adolescence et l'éducation.



L'acquisition de cette première crèche à Lille s'inscrit parfaitement dans cette vision, offrant un service essentiel aux familles tout en constituant un investissement immobilier de qualité.

Caractéristiques de l'actif

La crèche nouvellement acquise présente plusieurs atouts :



1. Localisation prime : Située en plein cœur de Lille, dans un quartier principalement résidentiel, elle bénéficie d'une excellente accessibilité.



2. Infrastructure moderne : L'établissement fait partie d'un immeuble neuf, garantissant des normes de construction et de sécurité aux meilleurs standards.



3. Espace optimisé : Avec une surface intérieure de 190 m², complétée par un espace extérieur privatif, la crèche offre un environnement adapté aux besoins des jeunes enfants.



4. Locataire de qualité : L'exploitation est assurée par le groupe Les Chérubins, un acteur majeur du secteur de la petite enfance en France, fort de plus de deux décennies d'expérience et gérant plus de 200 établissements similaires.



5. Sécurité locative : Un bail commercial de 10 ans a été signé avec l'exploitant, assurant une visibilité à long terme sur les revenus locatifs.

Une stratégie d'investissement réfléchie

Cette acquisition illustre la stratégie de SOGENIAL IMMOBILIER visant à constituer un portefeuille diversifié d'actifs à forte utilité sociale . En ciblant des infrastructures essentielles comme les crèches, la société de gestion cherche à générer des rendements stables tout en contribuant au développement de services cruciaux pour les communautés locales.



La décision d'investir dans une ville dynamique comme Lille, reconnue pour son attractivité économique et démographique , souligne également la volonté de SOGENIAL IMMOBILIER de se positionner sur des marchés porteurs à long terme.

Perspectives et implications pour les investisseurs

Pour les associés de la SCPI Cœur d'Avenir, cette acquisition représente une première concrétisation tangible de la stratégie annoncée. Elle démontre la capacité de la société de gestion à identifier et à sécuriser des actifs correspondant précisément aux objectifs du fonds.



Au-delà de l'aspect financier, cet investissement offre aux porteurs de parts l'opportunité de participer directement au financement d'infrastructures sociales essentielles. Cette approche répond à une demande croissante des investisseurs pour des placements alliant rendement et impact positif sur la société.

Un secteur d'avenir

Le choix de se concentrer sur le secteur de la petite enfance apparaît particulièrement pertinent dans le contexte démographique et social actuel. Avec une demande constante pour des solutions de garde d'enfants de qualité, notamment dans les grandes métropoles comme Lille, ce type d'actif promet une résilience et une stabilité locative appréciables pour un portefeuille immobilier.