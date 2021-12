La SCPI Atream Hôtels acquiert un hôtel B&B au nord d’Amsterdam

Malgré un passage difficile en 2020 pour la SCPI Atream Hôtels en raison de la pandémie de Covid-19 qui a porté un coup d’arrêt sévère au secteur hôtelier, avec un TDVM (taux de dividende sur valeur de marché) divisé par 2 par rapport à 2019, ce véhicule immobilier spécialisé continue imperturbablement sur sa trajectoire en termes d’investissements. Après deux belles acquisitions en France au 4ème trimestre 2020 (une résidence hôtelière à Levallois-Perret et un village vacances à Isle-sur-la-Sorgue), la SCPI Atream Hôtels a jeté son dévolu au 2ème trimestre 2021 sur un hôtel proche d’Amsterdam aux Pays-Bas.

L’actif hôtelier acquis par la SCPI Atream Hôtels est situé à Zaandam, dans la banlieue nord d’Amsterdam. L’accès est facile depuis l’aéroport international Schiphol, ainsi que par les infrastructures routières et ferroviaires. Cet hôtel est en outre situé à proximité de la petite ville historique Zaanse Schans, son ouverture au début de l’été 2021 sous la marque B&B après d’importants travaux de rénovation permet de profiter de la réouverture partielle du pays aux touristes.

D’autre part, l’implantation géographique de cet hôtel lui permet potentiellement d’avoir accès -outre la clientèle loisirs- à une clientèle d’affaires non négligeable, puisqu’un nombre important d’entreprises sont localisées à proximité, en particulier des producteurs du célèbre fromage néerlandais gouda. Il est d’ailleurs possible que le métro d’Amsterdam soit prolongé jusqu’à Zaandam dans les années à venir, ce qui pourrait à terme augmenter la fréquentation touristique de cette commune. L’acquisition de cet actif est sécurisée par un bail de 20 ans avec la chaîne hôtelière d’origine brestoise B&B qui gère 567 hôtels de catégorie économique en Europe (dont 305 en France et 143 en Allemagne). Zaandam est la première implantation aux Pays-Bas pour B&B.

« Cette nouvelle acquisition s’inscrit dans la poursuite de notre stratégie définie pour la SCPI Atream Hôtels et renforce ainsi son patrimoine immobilier dédié à l’industrie touristique, ce en consolidant le juste équilibre entre tourisme d'affaires et de loisirs. Après l’acquisition du B&B Hotels Stuttgart-Airport / Messe en 2020, nous sommes ravis de réaliser à cette occasion une seconde opération avec le groupe B&B HOTELS, marque reconnue comptabilisant plus de 560 hôtels dans le monde. Cette opération offre à nos clients une nouvelle solution d’investissement long terme et consolide notre présence en Europe du Nord » résume Pascal Savary, le Président d’Atream.