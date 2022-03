La SCPI Aedificis distribue 5 % à ses associés en 2021

Lancée en 2019, la SCPI Aedificis est gérée par Midi 2i, une filiale de la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées. Elle est majoritairement investie dans des actifs de bureaux régionaux et atteint aujourd’hui une capitalisation de 35 millions €. En 2021, elle a largement dépassé son objectif de rendement distribué qui avait été fixé à 4,50% par la société de gestion. Avec 5% très exactement de taux de distribution brut de fiscalité, son rendement progresse ainsi de 11% par rapport à 2020, avec un dividende par part qui passe de 54€ à 60€.

Une progression de la distribution due à l’acquisition du portefeuille 4M

La société de gestion Midi 2i explique dans son communiqué que la progression du dividende versé en 2021 « s’explique notamment par l’acquisition du portefeuille 4M, constitué de quatre immeubles de bureaux et d’activités sur la commune de Mérignac, occupés en totalité par des enseignes de premier rang qui se sont engagées sur des baux d’une durée ferme d’au moins six ans ». Ce portefeuille a été acquis progressivement à partir de décembre 2020 et représente à fin 2021 une proportion significative du patrimoine de la SCPI, dont la valeur vénale globale atteint 40 millions €.

Une stratégie immobilière adaptée à la nouvelle donne de l’immobilier post-Covid et confortée par l’obtention du label ISR fin 2021

La société de gestion précise que les derniers actifs immobiliers intégrés au portefeuille de la SCPI Aedificis « répondent aux nouvelles contraintes économiques dictées par la crise sanitaire et aux nouveaux besoins et attentes des locataires ». Corrélativement, la SCPI Aedificis a obtenu le 22 décembre 2021 le label ISR (Investissement Socialement Responsable), décerné par l’Afnor, qui reconnaît officiellement la démarche de la société de gestion de mettre la performance extra-financière au cœur de son processus de gestion. « La SCPI Aedificis s’engage ainsi à participer activement au développement territorial, tout en optimisant l’impact sociétal et environnemental du patrimoine » précise Midi 2i dans son dernier bulletin trimestriel d’information.

« Nous avons adapté l’activité de notre jeune SCPI aux formes émergentes de l’immobilier de demain, conséquences directes de l’évolution des modes de travail, qui se sont développés depuis deux ans, analyse Jean-Luc Barthet, président de Midi 2i. Des espaces modulables, connectés, respectueux de la planète et des individus, propices au bien-être au travail, sont des tendances de fond qui participeront à la construction d’une culture d’entreprise forte. Nous sommes convaincus que l’immobilier de demain sera au service de la stratégie des entreprises. Et nous souhaitons proposer à l’ensemble de nos associés de partager cette conviction et leur offrir notre expertise en régions depuis plus de 15 ans, en ciblant nos acquisitions dans les principales métropoles françaises.»