La SCPI Activimmo réalise sa 7ème acquisition

Quelques jours après l'annonce de la 6ème acquisition pour la SCPI Activimmo gérée par la société de gestion Alderan -un parc d'activité à proximité de Niort d'environ 20.000 m2- c'est déjà une 7ème acquisition qui est confirmée pour la jeune SCPI. Cette fois-ci, il s'agit d'une plateforme de messagerie logistique située à Elancourt, dans les Yvelines.

La SCPI Activimmo est une des rares SCPI spécialisées dans le domaine de l'immobilier logistique. Ce secteur de niche de l'immobilier tertiaire est littéralement boosté par l'épidémie de Covid-19, qui rebat les cartes dans la distribution de marchandises : relocalisation des circuits de production, normes sanitaires drastiques limitant l'activité des commerces physiques, explosion du commerce en ligne, autant de facteurs qui semblent durablement s'installer dans le paysage économique. La recherche d'actifs logistiques par les investisseurs est ainsi en forte progression, avec de nouveaux acteurs qui entrent dans le jeu, plus habitués traditionnellement aux marchés immobiliers classiques comme les bureaux ou les commerces. Dans ce contexte, des spécialistes de l'immobilier logistique comme Alderan, dont les fondateurs ont plus de 30 ans d'expérience dans ce domaine, ont une réelle valeur ajoutée à offrir. Les investisseurs ne s'y trompent pas, plébiscitant la SCPI Activimmo depuis son lancement il y a un peu plus d'un an : la capitalisation de cette SCPI a quadruplé au cours du 1er semestre 2020, passant de 6,3 millions € fin 2019 à 27,1 millions € le 30/06/2020.

Concernant cette 7ème acquisition d'Activimmo, la seconde au mois de septembre, il s'agit à nouveau d'une transaction dite « off market », qui ne passe donc pas par les brokers habituels. L'actif d'une surface de 1534 m2 est idéalement situé dans le bassin économique de Saint-Quentin-en-Yvelines, à proximité immédiate de trois axes routiers majeurs : l'A13, la N10 et la N12. Il est loué en intégralité à un spécialiste de l'affrètement et du transport. Cerise sur le gâteau : un projet d'extension permettrait à terme de fidéliser le locataire sur une durée plus longue, et d'augmenter la rentabilité locative de l'actif. « Il s'agit de la deuxième acquisition pour Activimmo au cours du mois de septembre, et les deux ont été réalisées en total off-market. Cela démontre l'accès très privilégié de la société de gestion Alderan à ce marché des locaux d'activité et de la logistique urbaine », se félicite Benjamin Le Baut, Directeur Général de la société de gestion.