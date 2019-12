La SCPI Actipierre Europe d'AEW Ciloger investit dans des espaces commerciaux en Espagne

Actipierre Europe est une des plus importantes SCPI de commerces dans l'univers de la pierre papier. Créée en 2007, elle atteint une capitalisation de 867 millions € à la fin du 3ème trimestre 2019. Elle est majoritairement investie dans de l'immobilier commercial français (71%) mais est également exposée à différents marchés immobiliers européens, en particulier l'Allemagne pour 21%, et plus marginalement l'Espagne, la Belgique et les Pays-Bas.

AEW Ciloger vient d'annoncer un renforcement de la présence de sa SCPI Actipierre Europe en Espagne, avec l'acquisition de trois espaces commerciaux dans le complexe Bonaire à l'ouest de Valence. Avec 135.000 m2 de surface commerciale utile, Bonaire se classe comme le 3ème plus grand centre commercial d'Europe. Bonaire a été créé il y a une vingtaine d'années et n'a cessé de s'étendre depuis lors : il propose aujourd'hui aux visiteurs des hôtels, des bowlings, un cinéma, une trentaine de restaurants et une bonne centaine de magasins. Il est depuis 2001 dans le portefeuille du géant immobilier Unibail -Rodamco-Westfield et bénéficie d'une certification 5 étoiles BREEAM.

Les trois surfaces commerciales acquises par la SCPI Actipierre Europe totalisent 4.584 m2, elles affichent un taux d'occupation de 100% et sont louées à Maison du Monde et au restaurant El Reino Asador. Ces espaces commerciaux sont situés en façade au nord de l'entrée principale du centre commercial, avec une bonne visibilité à partir de l'autoroute A3 qui va de Valence à Madrid.

Cette acquisition européenne réalisée par la SCPI Actipierre Europe au 4ème trimestre contraste avec le thème développé au trimestre précédent, au cours duquel des actifs commerciaux avaient été acquis à Paris et en région parisienne pour un montant global d'un peu plus de 50 millions €.