La SCI Perial Euro Carbone (Perial AM) acquiert un immeuble de bureaux à Madrid pour 32 millions €

Perial Asset Management a récemment annoncé l’acquisition d’un immeuble de bureaux en VEFA à Madrid pour le compte de sa SCI Perial Euro Carbone, pour un montant de 32 millions € acte en main. Créée fin 2020 et labellisée ISR dès son lancement commercial en juillet 2021, cette SCI innovante du groupe Perial est gérée selon une logique dite « best in progress » visant à « éviter, réduire et compenser » les émissions de gaz à effet de serre (GES): éviter d’acheter des actifs trop polluants, réduire les consommations des actifs une fois en portefeuille, et compenser les émissions résiduelles sous forme d’investissements dans des projets écologiques (par exemple de reforestation ou de recyclage). Au 31 juillet 2022, la SCI Perial Euro Carbone a atteint un actif net réévalué (ANR) de 143,4 millions € et une performance sur 12 mois glissants de 5,24%, nette de frais de gestion. Contrairement à d’autres SCI du marché, Perial Euro Carbone privilégie l’investissement immobilier en direct.

Un actif de bureaux « prime » à Madrid, en ligne avec la stratégie d’investissement

L’acquisition en VEFA d’un immeuble de bureaux à Madrid par la SCI Perial Euro Carbone pour un montant de 32 millions € acte en main est en totale cohérence avec la stratégie de ce véhicule immobilier qui consiste à cibler des actifs de bureaux haut de gamme dans des grandes métropoles européennes. La SCI Perial Euro Carbone avait par exemple déjà jeté son dévolu début 2021 sur l’immeuble 3M, situé à Bruxelles, pour un montant de 20 millions €, puis sur la tour La Marseillaise en juin dernier, en indivision avec d’autres fonds immobiliers du groupe Perial. L’immeuble de Madrid a été acquis auprès de Azora Awards, il s’agit de la première opération de la SCI Perial Euro Carbone en Espagne. Cet actif sera livré au début de l’année 2023 et proposera une surface locative de 4300 m2 en R+3 avec 75 places de parking. Il s’agit d’un actif de bureau « prime » qui optimisera le confort et la flexibilité des espaces de travail pour les utilisateurs, avec des plateaux de 1000 m2 bénéficiant de belles hauteurs sous plafond et d’une luminosité appréciable. Les prestations habituelles sur cette gamme d’actif seront mises à disposition des occupants : salle de restauration et salle de sport, local à vélos, ainsi que plusieurs terrasses et un roof top.

Des performances énergétiques aux meilleurs standards

L’immeuble madrilène qui rejoint le portefeuille de la SCI Perial Euro Carbone bénéficie des dernières technologies disponibles dans sa conception et sa construction, permettant de viser à la livraison la catégorie A en termes environnementaux, et d’obtenir les certifications Leed Platinum et Well. Un certain nombre de dispositifs innovants vont permettre une réduction significative des charges locatives et des émissions de CO2 par rapport à des bâtiments plus anciens: appareil de climatisation polarisant, système de purification des eaux par ultraviolet, éclairages LED…

Un actif situé en plein centre de Madrid

L’immeuble acquis par Perial AM se situe dans la rue Fray Luis de León, au cœur de la capitale espagnole. Il bénéficie d’un Walk Score de 96, une note entre 90 et 100 étant synonyme d’un excellent niveau de « walkability » (i.e. accessibilité piétonnière). Dans l’environnement immédiat se trouvent de nombreux bars, restaurants, parcs, stations de métro et de bus. Ce quartier de Madrid est mixte résidentiel-bureaux et offre une très bonne accessibilité en transports en commun : lignes de métro 3, 5, 11 et 13, gare ferroviaire d’Atocha avec des liaisons régionales et nationales, ainsi qu’une ligne directe vers l’aéroport de Madrid.

« Cette première acquisition Espagnole pour notre SCI PERIAL Euro Carbone reflète les nouvelles attentes en matière d’immobilier de bureaux que ce soit du côté des investisseurs que des utilisateurs en recherche de centralité et de performances énergétiques. Fort de son emplacement à Madrid, l’une principales métropoles européennes, cet actif prime disposera de tous les atouts pour répondre aux besoins des utilisateurs en recherche de centralité et de performance. Cette acquisition correspond complètement à nos engagements en terme d’ESG » résume Stéphane Collange, Directeur des Investissements chez Perial AM.