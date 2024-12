La Renault 5 fait un tabac / iStock.com - Marina113

La Tesla Model Y, laissée sur place !

C’est lors du salon de Genève en mai 2023 que la Renault 5 E-Tech montrait le bout de son capot pour la première fois. Depuis, cette version 100% électrique (au design savamment repensé) de la célèbre Renault 5 qui fit le bonheur des conducteurs dans les années 1970, ne cesse de se confirmer. Officiellement lancée en France en septembre 2024, elle s’est rapidement hissée sur la première marche du podium des voitures électriques les plus vendues en France. A la fin du mois de novembre 2024, avec ses 3 316 immatriculations, notre célèbre R5 s’emparait ainsi de 14,3 % des parts de marché des véhicules électriques.... Damant ainsi le pion à la Tesla Model Y !

Pourquoi un tel succès ?

Sans, bien évidemment, remettre en cause ses qualités intrinsèques, soulignons que la Renault 5 E-Tech a bénéficié d’une campagne marketing de lancement large et efficace ; à la hauteur de l’enjeu. Mais rendons aussi à la R5 nouvelle version, ce qui lui revient...Avec ses coloris vifs et variés, ses feux avant à LED, son indicateur de charge intégré sur le capot ou encore ses jantes au design unique, la version moderne de la R5 conjugue harmonieusement un zeste de nostalgie avec une belle pincée de modernisme ! Si ses lignes épurées donnent à son extérieur un look futuriste, cela n’enlève rien à son côté un peu rétro ! L’intérieur en revanche est résolument moderne... Citons par exemple son tableau de bord numérique à écran central tactile, ou ses matériaux écologiques (ou recyclés) qui témoignent de la volonté de Renault de s’inscrire dans l’air du temps. En termes de conception, malgré la taille compacte du véhicule, l’habitacle offre un espace aussi généreux que confortable. Coté technique, la nouvelle chouchoute électrique des Français affiche : Une puissance d’environ 134 chevaux en version de base, Une vitesse maximale d’environ 193 km/h, Un poids d’environ 1 100 kg, Et - nerf de la guerre pour tout véhicule électrique - une autonomie pouvant atteindre 410 km avec une batterie de 52 kWh. Pour conclure, considérons que le succès de la Renault 5 E-Tech est dû à son pouvoir intergénérationnel : ceux qui l’ont connu il y à 50 ans, découvrent son nouveau look et craquent en souvenir de leurs vingt ans. La jeune génération quant à elle, est séduite par ses atouts urbains et écologiques. Tous se rejoignent pour célébrer cette réussite française... Le Cocorico est unanime !