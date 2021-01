La nouvelle SCPI de rendement « Optimale » par Consultim AM

C'est une SCPI diversifiée et agile, qui de par son timing de lancement pourra capter sur l'ensemble des secteurs immobiliers (bureaux, commerces, santé, logistique, hôtellerie...) des opportunités d'investissement attractives, en jouant sur la carte de la proximité et de la taille réduite des actifs. Partir « d'une page blanche », comme le précise judicieusement la société de gestion Consultim AM, est un privilège important en cette période de crise sanitaire, par rapport à des véhicules historiques dont le patrimoine est peut-être aujourd'hui moins adapté à la nouvelle donne immobilière.

La crise du Covid-19 aura sans nul doute un impact profond sur les différents marchés immobiliers : développement du télétravail, accélération de l'e-commerce, positionnement stratégique des actifs logistiques, intérêt renouvelé pour les actifs de santé, doutes à moyen terme sur certains actifs touristiques... beaucoup de paramètres nouveaux pour les gérants de fonds immobiliers qu'il faudra bien sûr prendre en compte.

Consultim AM ambitionne de construire un portefeuille immobilier en phase avec les paradigmes macro-économiques post-Covid, en sélectionnant des actifs exclusivement localisés en France, d'une taille assez réduite (entre 1 et 5 millions € de façon générale), les plaçant de facto à l'abri de la concurrence des grands investisseurs internationaux.

« Notre approche pragmatique et opportuniste visant potentiellement tous types d'actifs immobiliers nous conduira donc à rechercher des actifs de proximité, loués à des locataires fonctionnant en circuit court, rayonnant localement ou d'utilité locale, et dont la zone de chalandise est adaptée ou à taille humaine », résume Andràs Boros, président de la société de gestion Consultim AM.

« Les actifs sélectionnés seront situés dans les métropoles mais également dans les villes de taille moyenne, à un moment où la France et ses territoires auront bien besoin de l'épargne des Français », complète Léonard Hery, Directeur Général de Consultim AM.

A noter : la nouvelle SCPI « Optimale » est ouverte aux souscriptions depuis le 15 septembre pour un montant minimum de 1500 €. Les fondateurs de Consultim AM ont amorcé la SCPI à hauteur de 15 à 20 millions € pour sécuriser les premières acquisitions. La SCPI a d'ores et déjà finalisé 4 investissements pour un montant global de 10,5 millions € actes en main. Deux distributions d'acomptes sur dividendes de 1,15€ par part ont eu lieu mi-décembre 2020 et mi-janvier 2021 au titre des mois de novembre et décembre 2020, établissant le taux de distribution annualisé de la SCPI à 5,52% en 2020.