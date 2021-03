La nouvelle école agricole de Xavier Niel

Xavier Niel, le fondateur d'Iliad, la maison-mère de l'opérateur Free, co-finance une école dédiée à la formation d'agriculteurs.

Il est partout ou presque. Après les télécommunications, la presse ou encore l'immobilier mais aussi l'école « 42 », « première formation en informatique entièrement gratuite, ouverte à toutes et à tous sans condition de diplôme et accessible dès 18 ans [dont la] pédagogie est basée sur le Peer-to-Peer learning [...] », Xavier Niel se lance dans l'agriculture. Plus précisément, l'homme d'affaires milliardaire co-finance Hectar dans les Yvelines. Il y a acheté, pour 18 millions d'euros, une ferme d'environ 600 hectares transformée en véritable campus et qui devrait accueillir ses premiers étudiants à la rentrée 2021 si la situation sanitaire le permet. L'école sera gérée par Audrey Bourolleau - ancienne conseillère agriculture d'Emmanuel Macron - tandis que les candidatures devraient pouvoir être envoyées dès ce printemps.L'école Hectar fonctionnera sur le même principe que l'école « 42 ». Gratuite et ouverte à tous, même aux jeunes sans formation, elle aura pour objectif de former les agriculteurs et agricultrices de demain. Les étudiants auront à leur disposition tout le nécessaire pour apprendre le métier dont des hectares de champs en friche qui leur permettront de réaliser des travaux pratiques. Un troupeau de 27 vaches normandes devrait aussi être de la partie. Selon les permis de construire, de grandes salles de classe et une cantine de 200 places ainsi que des cultures bio sont également prévues.D'ici à 10 ans, environ 400 000 experts/cultivateurs devraient partir en retraite. Xavier Niel souhaite, dès l'année 2021-2022, former pas moins de 2 000 étudiants non seulement à l'agriculture mais également à la reprise d'exploitation. Le concept pourrait ensuite se développer comme pour « 42 » qui compte une trentaine de campus partenaires dans une vingtaine de pays. « J'ai eu des grands-parents agriculteurs et éleveurs, mais ça ne se transmet pas dans l'ADN. J'ai aussi deux enfants de 18 et 20 ans, qui me montrent à quel point la société change : l'un deux a arrêté de manger de la viande à 16 ans, ça m'a interpellé » déclarait Xavier Niel il y a quelque temps.Son projet d'école, lui, interpelle la FNSEA (Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles) qui a notamment peur que la viande de synthèse y soit privilégiée. « S'il y promeut le non-élevage ou la viande de synthèse, on va avoir du mal à être d'accord. En ce moment, l'agriculture a la cote, il y a l'agriculture conventionnelle, l'agriculture biologique, la permaculture, l'agriculture urbaine... Il y en a vraiment pour tous les goûts » a déclaré, méfiante, Christiane Lambert, présidente de la FNSEA. « Nous refusons que le renouvellement des générations, enjeu crucial pour l'avenir de notre agriculture familiale, soit la prochaine victime d'une financiarisation à outrance. [Hectar] constitue un renoncement pour notre agriculture, forte de sa diversité » estiment pour leur part la chambre d'agriculture, la FRSEA (Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles) et les Jeunes Agriculteurs (JA) d'Île-de-France.