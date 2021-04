La mise aux enchères de ce fort historique cache une mauvaise surprise

Ayant appris que le Fort Queyras était à vendre, la mairie souhaitait le préempter. Mais un bail commercial l'a dissuadée.

Fort Queyras est à vendre. Verrouillant une étroite vallée alpine depuis sa colline, ce château du Moyen-Âge, renforcé par Vauban, doit être mis aux enchères jeudi au tribunal de Gap, dans les Hautes-Alpes. Mais la vente aura-t-elle lieu? Le propriétaire, François Marty, un privé en difficulté financière, va demander de repousser d'un mois la séance organisée à la demande de sa banque qui souhaite récupérer ses créances, en raison des restrictions sanitaires. Cet investisseur immobilier d'Aix-en-Provence, qui avait signé de son côté un compromis de vente fin 2019, veut «permettre aux gens de visiter le château».

La ville de Château-Ville-Vieille, que domine le château, souhaitait préempter le château pour l'ouvrir davantage au public, mais un contrat d'exploitation l'a freiné. «Un bail commercial (d'exploitation) interne à la vente court jusqu'en 2029, regrette le maire Jean-Louis Poncet. Ce bail ne donne pas droit à la gestion du fort». «C'est une fausse vente, résume de son côté Claude Descombes, le président de l'association des Amis de Fort Queyras. Le propriétaire ne pourra pas exploiter le fort!»

Une mise à prix 6 fois inférieure à sa valeur

Ce bail commercial, détenu par l'actuel propriétaire via une autre société, «ne devrait pas poser de problème dans la mesure où cette société serait indemnisée correctement», indique de son côté François Marty. Une manière, selon certains, de récupérer indirectement de l'argent de cette vente par enchères qu'il ne souhaitait pas.

Ce complexe de remparts, bâtisses, cours et donjon, totalisant 6500 mètres carrés, dont 3500 aménageables, sera mis à prix à 400.000 euros, pour une valeur estimée entre deux et trois millions. Il y a six ans, le château avait été mis en vente 2,8 millions d'euros. Sans compter les quelques millions de réparations nécessaires pour cet édifice inscrit aux monuments historiques.

La présence d'un château sur cette butte qui surplombe la rivière du Guil, dans la vallée du Queyras, est attestée dès 1265. À la fin du XVIIe siècle, Vauban le renforce et le modernise pour mieux défendre la frontière italienne proche. Le château est occupé par l'armée jusqu'à sa démilitarisation après la Seconde guerre mondiale, puis racheté par des propriétaires privés jusqu'à l'actuel, François Marty, raconte Elsa Giraud, historienne et guide conférencière sur le château, ouvert aux visiteurs l'été.