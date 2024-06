La maison familiale de Lady Diana est en vente pour près de 13 millions d’euros

Avis aux fans de Lady Di: la propriété de la belle-mère de Diana, située à Mayfair, à Londres, cherche son futur propriétaire.

Cela fait 22 ans que cette maison de ville de 430 mètres carrés située à Mayfair, un quartier chic de Londres, n’avait pas été mise sur le marché. L’annonce a fait sensation. L’une de ses dernières occupantes n’est en effet rien moins que la comtesse Raine Spencer, la belle-mère de Lady Diana et seconde épouse de son père. Et la notoriété d’une telle résidente a un prix , puisque la propriété construite en 1980 est affichée à 10.950.000 livres sterling, soit près de 13 millions d’euros.

La maison dotée de cinq chambres et cinq salles de bain a vu défiler des invités prestigieux. Outre Lady Di, Mohamed Al-Fayed, le père de Dodi Al-Fayed qui a entretenu une liaison avec la princesse de Galles , et le coiffeur de célébrités Peter Constandinos, ont foulé le sol de la maison de leurs pas. Il s’agit d’« une maison trophée avec une histoire illustre », comme le précise le site Chestertons , qui met en vente le bien. « Grâce à ses liens avec l’aristocratie et la royauté, nous nous attendons à ce que cette maison suscite un vif intérêt de la part d’acheteurs exigeants du monde entier », a souligné Danish Arif, responsable des ventes à Mayfair chez Chestertons, selon le média Cityam .

Une terrasse sur le toit

En plus de ses hôtes de marque, la maison présente un beau potentiel. Elle comprend une terrasse sur le toit orientée sud au troisième étage, un patio en rez-de-chaussée, un ascenseur à chaque étage et un garage privé dans un parking souterrain sécurisé à quelques mètres. Elle est équipée de plusieurs cuisines, d’un vaste hall d’accueil et d’une bibliothèque ainsi que d’un logement entier pour les employés de maison. Son diagnostic de performance énergétique (DPE) n’est toutefois pas des plus performants, elle affiche un DPE E, selon l’agence immobilière Wetherell, qui propose également le bien à la vente.

Le père de Diana a offert cette maison à Raine, en 1990. La bibliothèque située au premier étage de la maison était d’ailleurs la pièce favorite d’Edward Spencer. Les relations entre Diana et sa belle-mère étaient par contre conflictuelles. Diana aurait même poussé Raine Spencer dans les escaliers lors d’une dispute. Elle surnommait sa belle-mère «Acid Raine». Mais, après son divorce avec Charles, Diana se serait rapprochée de sa belle-mère, qui lui aurait fourni une épaule sur laquelle se consoler.