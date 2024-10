La maison de Matthew Perry a mis un an à se vendre

Alors que l’acteur iconique de la série Friends avait acquis sa maison de Los Angeles en 2020 pour 6 millions de dollars, la propriété vient de changer de mains pour 8,55 millions de dollars.

L’interprète de Chandler Bing dans la sitcom à succès Friends, Matthew Perry, a été retrouvé mort dans un bain à remous dans le jardin de sa propriété, le 28 octobre 2023. Il est décédé à cause des «effets» de la kétamine , substance à laquelle il était addict. La propriété de 325 mètres carrés, au style moderniste, située dans le quartier de Pacific Palisades, à Los Angeles, où il a été retrouvé inconscient, vient d’être vendue pour 8,55 millions de dollars, soit 7,5 millions d’euros, un an après sa mise en vente. Une attente qui valait la peine puisque la maison est partie pour une belle somme.

Matthew Perry avait acquis la demeure en 2020 pour 6 millions de dollars, via une fiducie, un concept anglo-saxon de gestion de patrimoine privé qui consiste à confier la propriété de biens immobiliers à un tiers appelé fiduciaire. La demeure qui date de 1965 s’est vendu plus de 2 millions plus cher, seulement 4 ans plus tard. Une belle plus-value pour les héritiers. L’acteur renommé avait effectué d’importants travaux de rénovation dans la maison dotée de quatre chambres et d’autant de salles de bain et ajouté une piscine à l’allure étonnante. Il était fan de Batman et avait placé une silhouette de chauve-souris éclairée par des LED rouges au fond de la piscine (voir la photo ci-dessous) . Des armoires sur mesures ont été créées ainsi que des baies vitrées. Un spa avec vue sur la côte Pacifique complète le bien.

Un promoteur immobilier comme acquéreur

Quel est le profil de l’acquéreur? Il ne s’agit pas d’une actrice ou d’une star de la chanson. Il s’agirait d’un promoteur immobilier, dénommé Anita Verma-Lallian, fondatrice et directrice générale d’Arizona Land Consulting, selon le New York Times . Elle l’a acheté par le biais d’une fiducie également, comme l’acteur en 2020. Cette maison ne sera pas sa résidence principale mais un investissement locatif. La vente a été conclue hors marché. Matthew Perry avait également pris du temps pour réaménager un autre logement, un penthouse cette fois-ci mais toujours à Los Angeles avec l’aide de l’architecte Scott Joyce et de l’architecte d’intérieur LM Pagano. De larges baies vitrées offraient une vue panoramique sur la ville. La chanteuse Rihanna avait acheté cet appartement en 2023 et l’avait remis en vente à peine un an après.