La gaffe d’une élue LFI qui confond hausse des loyers et de la taxe foncière

Clémence Guetté a pris en grippe les «

« L’immobilier est perçu comme technique .» L’ancienne ministre du Logement Emmanuelle Wargon , interrogée par Le Figaro en janvier 2022, ne croyait pas si bien dire. L’ immobilier passionne, interroge voire inquiète en ce moment les ménages et peut pousser des élus politiques à se prendre les pieds dans le tapis. Une députée LFI l’a appris à ses dépens. Clémence Guetté, dénonçant ce qu’elle qualifie d’« agenda néolibéral » du gouvernement, affirme, sur son compte Twitter, que « les macronistes ont voté une très forte augmentation des loyers de 7,1% ».

L’élue du Val-de-Marne (77) a mélangé les loyers et la taxe foncière. Certes, au petit matin, les députés de l’Assemblée nationale - des élus Renaissance mais aussi LR, RN et même Liot - ont voté en faveur d’une possible hausse des loyers . Mais cette augmentation n’est pas de 7,1%, comme l’assure Clémence Guetté, mais de 3,5%. Par ailleurs, la proposition de loi (PPL), adoptée par l’Assemblée, vise à plafonner cette hausse (donc à 3,5%) et ce, pendant 9 mois, à partir du 1er juillet 2023.

Gel ou plafonnement des hausses?

« Sans elle, les loyers auraient augmenté de près de 7% », assure Thomas Cazenave, député Renaissance de la Gironde, co-auteur de la PPL. L’évolution permise des loyers est en effet calculée sur la base de l’Indice de référence des loyers, révisé annuellement à partir de l’inflation. L’argument du député Cazenave n’a pas convaincu Clémence Guetté et ses collègues de l’extrême-gauche qui avaient réclamé non pas un plafonnement de la hausse des loyers mais un gel. Ils ont donc voté contre la PPL, adoptée à 259 voix pour et 93 contre.

Mais alors d’où sort ce chiffre de «7,1%» avancé par Clémence Guetté? Il s’agit, en réalité, de l’augmentation des valeurs locatives qui servent de base de calcul à la taxe foncière et non pas, comme leur nom pourrait le laisser penser, aux loyers. La confusion vient du fait que la valeur locative d’un logement représente le niveau de loyer annuel théorique que le bien immobilier concerné pourrait engendrer s’il était loué.

Chaque année, les valeurs locatives sont révisées sur la base de l’Indice des prix à la consommation harmonisé qui, du fait de l’inflation, s’est envolé de plus de 7%. En 2023, la taxe foncière des 32 millions de contribuables qui la paient va donc grimper d’autant, au minimum. Car les maires peuvent alourdir la note en augmentant leur taux. C’est le cas de 8 villes sur 42, selon le cabinet FSL . Et bon nombre d’observateurs se plaignent que si la hausse des loyers est encadrée, la taxe foncière ne suit pas la même trajectoire... Inutile de vous dire que la gaffe de la députée LFI n’est pas passée inaperçue. Son tweet a été vu plus de 113.000 fois, retweeté environ 700 fois et surtout «liké» plus de 1000 fois. Ce n’est pas pour rien que plusieurs députés le qualifient de « mensonge ».