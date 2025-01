La Française REM : Ajustement majeur des prix de parts pour quatre SCPI de bureaux

Dans un contexte immobilier tendu – en particulier sur les actifs de bureaux franciliens – La Française REM a procédé à une révision significative des prix de souscription de quatre de ses SCPI historiques au 1er janvier 2025. Cette décision stratégique, qui s'inscrit dans une démarche de transparence et de responsabilité, reflète les défis actuels du marché immobilier de bureaux.

Une correction drastique des valorisations

Le début de l'année 2025 marque un tournant pour quatre SCPI emblématiques du groupe La Française :

Les baisses de prix de souscription oscillent entre -14,5% et quasiment 20% avec Épargne Foncière – le « vaisseau amiral immobilier » du groupe qui capitalise environ 5 milliards d’euros – enregistrant la correction la plus importante à -19,76% !

Ces ajustements font suite aux dernières évaluations des experts indépendants en fin d’année 2024 qui ont constaté une dépréciation des patrimoines comprise entre 2% et 4% par rapport au premier semestre 2024. La situation est particulièrement marquante pour certains véhicules. Par exemple, LF Grand Paris Patrimoine cumule une baisse de près de 30% depuis début 2023, tandis que Crédit Mutuel Pierre 1 voit son prix diminuer de 24,56% sur la même période.

Ces corrections s'expliquent notamment par la forte exposition de ces SCPI au secteur des bureaux, qui représente plus de 50% de leurs portefeuilles respectifs, ainsi que par leur effet de levier : environ 20% de ratio d’endettement pour la SCPI Épargne Foncière au 30/09/2024 et un peu plus de 33% pour LF Grand Paris Patrimoine.

Un repositionnement stratégique

La direction de La Française REM , sous la présidence de Philippe Depoux, justifie ces ajustements par la volonté de positionner ces véhicules dans le bas de la fourchette réglementaire des valorisations. Cette stratégie prudente place désormais les quatre SCPI en situation de décote significative, allant jusqu'à -9,83% pour Épargne Foncière.

Ce positionnement pourrait permettre une revalorisation future dès les premiers signes de reprise du marché immobilier.

Impact sur les distributions et perspectives

Au-delà des ajustements de prix, La Française REM annonce une révision de sa politique de distribution pour 2025. Les acomptes ne prendront plus en compte l'anticipation des plus-values futures, ce qui devrait se traduire par une baisse des distributions de l'ordre de 15 à 20% ! Désormais, le gestionnaire prévoit de baser les distributions uniquement sur les loyers effectivement perçus, avec la possibilité d'un complément en fin d'année en fonction des plus-values réalisées.

En parallèle, le groupe poursuit sa stratégie d'assainissement avec un objectif d'arbitrage d'environ 400 millions d'euros d'actifs pour 2025, similaire au volume cédé en 2024. Il est à noter que les SCPI thématiques du groupe ( LF Avenir Santé , LF Opportunité Immo et LF Croissance & Territoires ) ne sont pas concernées par ces ajustements, à l'exception de LF Europimmo dont le marché des parts est temporairement suspendu dans l'attente d'une assemblée générale extraordinaire.

Ces mesures d'envergure témoignent des mutations profondes que traverse actuellement le marché immobilier tertiaire. La Française REM adopte ainsi une approche réaliste face aux incertitudes du marché, privilégiant la transparence et la prudence dans la gestion de ses véhicules historiques.