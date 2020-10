La fièvre acheteuse, dans l'immobilier, semble bel et bien finie

Le retour en masse des acheteurs après la fin du confinement, a laissé place à une ambiance plus morose.

L'envolée des prix de l'immobilier semble avoir du plomb dans l'aile. Une aubaine a priori pour les futurs acheteurs. Mais il n'en est rien. Certes, les taux de crédit sont toujours aussi bas mais les prix restent élevés notamment dans les grandes villes. Par ailleurs, beaucoup de ménages préfèrent attendre avant de s'engager, en raison des craintes de hausse du chômage et des licenciements. La fièvre acheteuse qui avait suivi la fin du confinement, a ainsi laissé place à une ambiance plus morose.

Non seulement, la tendance est à un relâchement de la demande mais ce recul est quasi généralisé. Même les grandes métropoles qui disposent pour certaines d'un réservoir capable d'absorber le choc, sont concernées. À Rennes et à Toulouse, on ne compte plus que respectivement 3% et 12% d'acheteurs de plus que de vendeurs (contre 26% et 27% en mars dernier), d'après l'Indicateur de tension immobilière de Meilleurs Agents. Idem à Lyon et même à Paris, pourtant considéré comme un marché à part, où ce taux est tombé à 5% (contre 18% en mars) et 6% (contre 26%). «Le marché rentre dans une phase de rééquilibrage, sans pour autant parler d'effondrement des prix», analyse Pierre Vidal, responsable R&D de Meilleurs Agents.

Chute libre de la tension à Paris

Ainsi, à Paris, la barre des 11.000 euros le m² ne sera pas dépassée, comme prévu d'ici la fin de l'année. Mais les prix moyens dans la capitale, qui ont certes très légèrement reculé - de 0,5% - sur un mois, ont tout de même grimpé de 2,6% depuis le début de l'année. Dès lors, ils se maintiennent à des niveaux qui restent très élevés: autour de 10.500 euros le m². De quoi rebuter plus d'un acheteur, surtout dans un contexte économique et sanitaire toujours aussi tendu.

Dans cette morosité quasi-générale, une ville fait de la résistance: Lille. La capitale des Flandres affiche 20% d'acheteurs de plus que de vendeurs (contre 33% en mars). «Lille est une des dix plus grandes villes de France où, à mensualités égales, on perd le moins de m² en basculant de la location à l'achat (2 m²)», explique Meilleurs Agents. À cela s'ajoutent les destructions d'emplois liées au Covid plus limitées qu'ailleurs et un amortissement de l'achat rapide, selon le spécialiste de l'estimation immobilière. Résultat: les prix devraient être plus dynamiques à Lille que dans les autres grandes métropoles...