La ferme de Pierre Palmade est en vente pour 1,36 million d’euros

L’acteur, à l’origine d’un grave accident de la route, vendredi 10 février, habite non loin de l’endroit où ont eu lieu les faits.

Pierre Palmade est impliqué dans un accident de la route qui a fait quatre blessés graves dont une femme enceinte qui a perdu son bébé. Sa maison située dans le village de Cély-en-Bière, en Seine-et-Marne (77), à 45 kilomètres de Paris, a fait l’objet d’une perquisition pendant plusieurs heures ce dimanche, alors qu’elle est actuellement en vente. Une vingtaine de policiers et gendarmes ont été mobilisés, à la recherche de drogues, l’humoriste ayant été testé positif à la cocaïne .

Il s’agit d’un corps de ferme lui appartenant depuis 2017 d’après les informations du Progrès . Il est à vendre pour 1,36 million d’euros depuis peu. La propriété en pierre de 430 m² comprend 6 chambres, dont une suite parentale avec dressing, un salon bibliothèque, une salle de billard et un espace cinéma. Une maison d’amis complète le bien ainsi que trois places de parking. Le corps de ferme a été rénové et comporte un chauffage piloté, du double vitrage et des radiateurs thermostatiques, qui permettent de régler la puissance du radiateur en fonction de la température.

Une piscine chauffée

Une piscine chauffée avec un pool house et une douche vient agrémenter la bâtisse ainsi qu’une grange indépendante de 40 m². La propriété compte aussi une petite maison de gardien en rez-de-chaussée. Le tout s’étend sur un terrain de 3571 m². « Idéal WE et télétravail la semaine pour vivre entre Paris et la campagne », précise l’annonce.

Pour quelle raison l’acteur souhaitait-il se défaire de cette demeure pleine de charme? Mystère. Pierre Palmade confiait-il toutefois au Parisien : « Il me faut savoir fuir cette maison quand je m’ennuie, elle peut être dangereuse, miner le moral parce qu’elle me rappelle à ma solitude ». Pour le moment, la perquisition a permis de découvrir une demeure dans un grand désordre. Des saisies de médicaments et de seringues ont été effectuées.