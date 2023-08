La démolition de cette église et de ses 80 arbres inquiète les habitants

L’église Sainte Marie-Magdeleine, au Plessis-Robinson, dans les Hauts-de-Seine, va être démolie. L’avenir des 80 arbres qui l’entourent suscite l’inquiétude de certains riverains, à tort selon le maire.

L’église Sainte Marie-Magdeleine, au Plessis-Robinson, dans les Hauts-de-Seine (92), se dresse depuis 1966, mais plus pour longtemps. Ses jours sont comptés. L’évêché, propriétaire de l’édifice religieux et du terrain, a décidé de reconstruire l’église quelques mètres plus loin, près du marché couvert. Le bâtiment en béton était vétuste et inadapté, comprenant seulement un lieu de culte et une crypte, mais pas de secrétariat ni de presbytère. De plus, il était situé dans un quartier isolé.

Pour reconstruire une autre église en remplacement de celle existante, l’évêché a besoin de fonds. Il vend donc le terrain à un promoteur immobilier . « On vend un terrain mais pas un bien, il n’est pas question de se servir de l’actuelle église pour en faire un autre usage que celui qu’elle occupe », confie Bertrand Auville, curé du Plessis-Robinson, au Figaro . L’église en mauvais état « nécessitant beaucoup d’argent pour la rénover et n’ayant pas d’intérêt patrimonial », selon Bertrand Auville, vit donc ses derniers instants.

Aujourd’hui, c’est plus la disparition des 80 arbres qui bordent l’église que la démolition de l’édifice religieux qui inquiète les riverains. « Les beaux arbres autour de l’église Sainte-Magdeleine qui bientôt ne seront plus », peut-on lire sur le groupe Facebook, «Tu sais que tu viens du Plessis Robinson quand». Une riveraine assure au Parisien que « le moindre espace vert est pris pour cible ». D’autres habitants se réjouissent au contraire de la disparition de l’église et des arbres aux alentours, sur le même réseau social: « Cette église est moche, et les arbres plantés tout autour n’ont pour seul intérêt que de la cacher ».

Encore plus de verdure?

De son côté, le maire de la ville, Jacques Perrin (LR), se défend auprès du Figaro : « Je suis horticulteur de profession et le Plessis-Robinson est une des villes les plus fleuries de France, nous n’avons rien à envier à personne. » Avant d’ajouter: «Notre but, c’est que les promoteurs conservent le maximum d’arbres qui en valent la peine. Chaque arbre détruit sera au minimum remplacé par un autre arbre », assure-t-il. Les arbres qui entourent actuellement l’église sont essentiellement des sapins de Noël achetés en pot et replantés par les habitants, créant un écran vert autour de l’édifice. « Ce n’est pas du tout une forêt domaniale ou des arbres remarquables. C’est un décor qui a son charme mais rien d’exceptionnel. Ce sont des sapins de Noël qui ont un peu grandi », renchérit Bertrand Auville.

À l’heure actuelle, aucun permis de démolir ni aucun permis de construire n’ont été déposés. Nul doute toutefois qu’un permis de démolir sera déposé dans les mois à venir. Le futur quartier des architectes quant à lui « a britera encore plus de verdure qu’à l’heure actuelle », selon le maire, une sorte de « copie conforme » du quartier où était érigée l’église.