«La cuisine italienne est une affaire sérieuse» : les pâtes carbonara en conserve de Heinz font polémique

Le géant américain de l’agroalimentaire cherche à se mettre les étudiants dans la poche grâce à des pâtes faciles et rapides à préparer... quitte à susciter l’ire des habitants de la Botte.

L es Italiens seraient-ils prêts à partir en croisade contre un géant de l’agroalimentaire pour défendre un plat emblématique de leur cuisine ? Ces derniers jours, plus d'un Italien s’est étranglé en découvrant le nouveau produit de la marque américaine Heinz : des pâtes carbonara, avec de la crème et...en conserve. Commercialisée au Royaume-Uni, la boîte, baptisée ironiquement #NoDramaCarbonara, vise clairement la Gen Z et les Millenials, avec un prix bas (1,75 livre) et une préparation ultra-facile.

«Saviez-vous que 32% de la Gen Z veut que son alimentation soit à la fois rapide et pratique ?» proclame Heinz sur son site Internet. «Ces #NoDramaCarbonara sont destinées à devenir un nouveau plat favori des jeunes générations, avec un plat délicieux sans aucune compétence culinaire requise» . L’entreprise parie donc sur les étudiants démunis, avec un matériel de cuisine rudimentaire et peu de temps - ou d’envie - pour se préparer un repas.

Un tollé médiatique

Les réactions à l’annonce du groupe américain n’ont pas tardé. Le Daily Mail dénonce une «génération Z paresseuse» tandis que les titres de la presse anglophones tombent des nues : «Heinz insulte l'Italie entière» , s’agace Vice, quand le Telegraph souligne «la grande horreur des Italiens» et le Guardian mentionne que «les chefs se mettent en colère» . Interrogé par le Times, le chef Italien Alessandro Pipero qualifie le produit de «nourriture pour chien» , tandis qu'une restauratrice italienne s'indigne auprès du Daily Mail : «si un client venait me demander des carbonaras en boîte, il serait immédiatement mis à la porte» . L’affaire est remontée jusqu’aux officiels italiens : la ministre du Tourisme Daniela Santanchè a aussi taclé la boîte de conserve sur son compte X : «La cuisine italienne est une affaire sérieuse. Comme dirait Alberto Sorti dans Un Américain à Rome : “Nous donnerons la carbonara en boîte aux rats”» .

Le média italien Cibo Today a quant à lui remis une pièce dans la machine à drama en volant au secours de Heinz, en rappelant que la recette des carbonaras a justement été inventée en 1944 en conserve pour nourrir l'armée alliée. Cibo Today défend «un plat préparé dans l'urgence, rapidement, en l'absence de grandes ressources économiques et de la manière la plus simple et la plus pratique possible. C'est précisément les exigences des jeunes d'aujourd'hui auxquelles Heinz veut répondre.» Pas de quoi apaiser la colère des Italiens pour autant...