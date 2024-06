La crise de l'immobilier ne passe pas par Nice

La crise n'impacte pas la cote immobilière de la capitale azuréenne. En avril, nouveau record pour les appartements anciens de Nissa la Bella, désormais à hauteur de 5 100 €/m2. Ces prix moyens cachent toutefois de grands écarts, les pépites du Carré d'or, des collines de Cimiez et de Fabron étant cédées deux fois plus cher, au-delà de 10 000 €/m2.

Si ces valeurs sont au beau fixe, une météo plus maussade a stoppé net les transactions en fin d'année dernière – des baisses de 20 % chez divers agents et des délais de vente rallongés d'une dizaine de jours –, avant que les nuages se dissipent début 2024 à la faveur d'une légère baisse des taux d'emprunt. « Le marché niçois a connu un coup de frein au dernier trimestre mais rien de catastrophique. Les fréquentes renonciations de primo-accédants ont été compensées par des clients étrangers et seniors pouvant payer cash », résume Jérôme Ugo, de Laforêt Immobilier. « Malgré cette embellie, nous ne sommes pas encore sortis de la crise », tempère Isabelle Poiraud, de Stéphane Plaza Immobilier.

Cet à-coup momentané n'a pas franchement inversé un rapport de force toujours favorable aux vendeurs. « L'attentisme règne des deux côtés. Les acheteurs sont là, les vendeurs rechignent à baisser leur prix. La rigidité de ces derniers varie selon leur projet : certains, ayant