La colocation, une solution idéale pour les familles monoparentales?

En France, un foyer sur quatre est une famille monoparentale. Pour se loger, ces populations s’intéressent à la colocation. Avantageux ou pas?

Détrompez-vous, les étudiants n’ont pas le monopole de la colocation bien qu’ils soient majoritaires. Des seniors s’y mettent également tout comme de jeunes actifs avec des personnes handicapées. Les familles monoparentales commencent elles aussi à plébisciter le partage de leur résidence principale. Il est toutefois peu aisé d’obtenir des témoignages de parents célibataires en colocation, le sujet étant encore « un épiphénomène », selon Nathalie Guellier, créatrice du site d’informations Parent-Solo.fr.

D’après l’Insee, les familles monoparentales représentent en 2020 un foyer sur quatre en France, mais toutes ne sont pas en colocation. « 1,5 % des demandes de colocations sur notre site sont formulées par des familles monoparentales qui recherchent un colocataire acceptant des enfants en permanence ou pour les week-ends ou les vacances seulement », comptabilise Richard Horbette, fondateur de LocService.fr, une plateforme de locations entre particuliers.

L’intérêt d’être en colocation lorsque l’on est une famille monoparentale? Se regrouper pour louer un même logement et partager ainsi les frais afin de réduire les coûts du logement, rompre avec la solitude et mutualiser les efforts. Lorsque l’un des parents a un empêchement et ne peut pas aller chercher son enfant à l’école, l’autre parent peut récupérer les deux enfants par exemple. Mais la colocation n’a pas que des avantages et pose également quelques problèmes.

Les mères célibataires mieux acceptées

Tout d’abord, celui de trouver des colocataires prêts à accueillir des parents célibataires avec enfants. Le site spécialisé dans la colocation Appartager a sondé ses utilisateurs en 2017. 59% des personnes interrogées étaient prêtes à se mettre en colocation avec des parents célibataires. Toutefois, les colocataires semblent plus enclins à vivre avec une mère célibataire (68%) plutôt qu’avec un père célibataire (50%). Le nombre d’enfants joue également sur l’acceptation des autres colocataires: 15% des sondés accepteraient de vivre avec une mère célibataire si elle a seulement un enfant, 4% si elle n’a pas plus de deux enfants et 4% si elle n’a pas de bébé, par exemple.

De surcroît, la colocation nécessite de faire des concessions. « I l semble que, pour le même coût, les familles monoparentales préfèrent se serrer avec leurs enfants dans leur petit «chez soi» plutôt que de partager leur intimité et leur quotidien avec une autre famille de parent solo dans un logement plus vaste. Car la colocation nécessite que chacun fasse des concessions. Or, si chacun était prêt à en faire à 20 ans en tant qu’étudiant(e), cela devient singulièrement moins évident à 35 ans avec 2 enfants », explique Nathalie Guellier.

Quels espaces personnels?

Des problèmes d’ordre juridiques se posent aussi, les mêmes rencontrés lors de colocations entre étudiants. Les litiges naissent souvent alors qu’un des colocataires ne respecte pas ses obligations stipulées dans le bail, comme un non-paiement du loyer par exemple. « Dans le cas d’un bail collectif, la clause de solidarité (qui n’est pas obligatoire NDLR), peut être source de conflit. Les colocataires sont liés entre eux, si l’un ne paie pas son loyer, l’autre doit payer pour lui. Cette clause est toutefois avantageuse pour les propriétaires qui sont davantage assurés d’être payés », explique Maître Valérie Moulines Denis, avocate en droit immobilier. En cas d’impayés de loyer, l’autre colocataire risque de ne pas apprécier de régler l’addition.

De même, si un colocataire donne son congé, la clause de solidarité reste effective 6 mois après son départ, pour un bail signé après le 27 mars 2014, date d’entrée en vigueur de la loi ALUR. Il reste donc solidaire du paiement du loyer et des charges tant qu’un nouveau locataire ne l’aura pas remplacé. Et si aucun colocataire n’est inscrit à sa place sur le bail, alors son engagement s’arrête au terme d’un délai de 6 mois après la date du départ.

Autre difficulté rencontrée, propre aux colocations de familles monoparentales cette fois: la délimitation des espaces. Si la colocation comporte une chambre par parent solo et une troisième chambre, comment s’entendre sur les semaines où cette troisième chambre est occupée par l’enfant du parent A et celles où c’est l’enfant du parent B qui y vit? « Le bail collectif ou individuel conclu avec le bailleur devrait ainsi obligatoirement définir les pièces privées et les espaces communs », explique Maître Valérie Moulines Denis. Mais dans les faits, le bailleur ne sépare pas forcément les espaces et il devient nécessaire de trouver un accord.

Les familles monoparentales en colocation peuvent aussi être confrontées à des problèmes de droit de la famille, notamment lors de la désignation d’un responsable en cas de dégât matériel. « Dans l’hypothèse où des parents seraient séparés et que la résidence habituelle de l’enfant aurait été fixée au domicile de la mère, la responsabilité de l’autre parent ne pourra être retenue, même si le dommage a été occasionné lors d’un séjour chez ce dernier », ajoute Maître Sophia Binet, avocate en droit de la famille et du patrimoine.

Les familles monoparentales sont souvent issues de séparation. Or, le juge aux affaires familiales prend en compte les revenus du «ménage» pour fixer la pension alimentaire. « La colocation permet de diminuer les charges comme une personne partage la vie d’une autre. Donc la pension alimentaire versée par l’autre parent peut diminuer. De même, dans l’autre sens, si le parent débiteur est en colocation, on estime qu’il a une enveloppe plus importante », explique Maître Sophia Binet. Une batterie de difficultés à prendre en considération avant de franchir le cap de la colocation.