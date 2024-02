La «bête noire» des syndics devient syndic à son tour

Après avoir raillé les syndics traditionnels dans une campagne publicitaire diffusée en 2020, la start-up Matera propose ce mardi une offre de syndic professionnel local.

Alors que la start-up Matera avait lancé en 2020 une campagne de publicité ridiculisant les syndics traditionnels , s’attirant les foudres de ces derniers, voilà maintenant qu’elle se positionne sur le créneau et lance une nouvelle offre de syndic local ce mardi. Une évolution des plus cocasses. Créée en 2017 sous le nom d’Illicopro, la «bête noire» des syndics de copropriété devient donc à son tour syndic. Il y a quatre ans, des affiches publicitaires se voulant humoristiques ont été diffusées dans la presse et dans le métro par Matera avec la mention: « Merci syndic pour votre musique d’attente, maintenant je connais Vivaldi par cœur » ou encore « Merci syndic pour les fuites d’eau, c’est tous les jours piscine ».

La start-up a été assignée en justice à de multiples reprises, dont une fois pour concurrence déloyale. Une action menée par l’Association nationale des gestionnaires de copropriété (ANGC) et la Fnaim Grand Paris. Une plainte qui a été classée sans suite. Les syndics traditionnels ont par la suite obtenu une condamnation pour dénigrement le 24 janvier 2022. Le tribunal de commerce de Paris a condamné Matera à verser 20.000 euros à la FNAIM Grand Paris, au Syndicat National des Professionnels Immobiliers (SNPI) et à l’Association nationale des gestionnaires de copropriété (ANGC) ainsi que 10.000 € à Foncia qui s’était joint à la procédure.

Séduire les copropriétaires qui ne veulent s’occuper de rien

Pour quelle raison Matera, jusque-là plateforme d’aide au syndic coopératif (les copropriétaires gèrent eux-mêmes leur immeuble en s’appuyant sur les conseils de la société) développe donc une offre de syndic local après s’être moqué des syndics traditionnels ? « Notre offre ne correspond qu’à un segment du marché: celui des copropriétaires qui veulent s’investir dans la gestion quotidienne de la copropriété. On est frustrés de ne pas pouvoir s’adresser aux clients qui veulent tout déléguer », explique au Figaro Raphaël Di Meglio, fondateur et dirigeant de Matera, qui gère aujourd’hui 10.000 copropriétés (soit 150.000 copropriétaires) sur les 600.000 existantes en France. Matera va s’appuyer sur sa plateforme actuelle et ajouter un gestionnaire local qui s’occupera de 30 copropriétés au maximum pour faire avancer les dossiers d’impayés, appeler les artisans, organiser les assemblées générales de copropriété... pour sa nouvelle offre.

Le risque n’est-il pas de ressembler à l’offre de syndic traditionnelle si longtemps décriée? « Notre offre va ressembler à l’offre des syndics traditionnels car nous avons une carte de syndic mais il y a plusieurs éléments différents: la transparence de la plateforme tout d’abord. Jamais un syndic n’a donné autant de visibilité sur le suivi des interventions, la gestion du compte bancaire... Autre élément différent: un pôle juriste, un pôle rénovation énergétique et un pôle bâtiment vont venir en support des gestionnaires locaux pour apporter leur expertise sur des sujets complexes comme le recouvrement des charges, les travaux de rénovation énergétique... », argue Raphaël Di Meglio.

L’offre sera au début localisée en Île-de-France, à Nantes, à Bordeaux, à Marseille et à Lyon, à un tarif dans la fourchette haute de ce que proposent les acteurs existants, c’est-à-dire dans les 3000 euros HT par an. L’offre de syndic coopératif, pour les copropriétaires qui souhaitent s’investir dans la vie de leur immeuble, sera toujours proposée. À voir comment réagiront les autres syndics à l’arrivée de Matera sur le créneau. Contactée, l’Unis, organisation de professionnels de l’immobilier qui représente tous les métiers du secteur, n’a pas répondu à notre demande.