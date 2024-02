La baisse des taux de crédit immobilier se confirme-iStock-Kwanchanok Taen-on

Une dynamique de baisse des taux

En 2023, le crédit a traversé une crise majeure, et le prêt à l'habitat a connu son niveau le plus bas depuis 2015 (129 milliards d'euros accordés). Mais, depuis le début de l'année, la situation connaît une embellie susceptible de profiter aux acheteurs potentiels et aux établissements prêteurs. Depuis fin 2023, les banques poursuivent en effet leur dynamique d'ajustement tarifaire, avec une baisse des taux d'intérêt de 0,20 %, et qui atteint 0,40 % pour certaines. La concurrence s'active donc de nouveau, dans un contexte favorable où les banques vont pouvoir reconstituer leurs marges. Conformément à la pratique, les taux pratiqués varient selon la durée de l'emprunt : 3,9 % pour un crédit sur 15 ans, 4,1 % sur 20 ans, 4,4 % sur 25 ans, mais ils peuvent être plus favorables en fonction du dossier et de la négociation avec le banquier. La sélectivité selon le profil reste toujours d'actualité, avec une baisse plus flagrante sur les "bons dossiers", qui arrivent à décrocher un taux inférieur à 4 %. Cependant, le constat de la baisse pour février est à relativiser. Selon certains professionnels, la diminution des taux observée ce mois-ci, après une baisse massive dans la plupart des établissements, serait davantage due à un réajustement effectué par certaines banques pour rattraper celles qui avaient lancé la dynamique dès le mois de décembre.

Un accès à l'emprunt facilité

C'est donc le bon moment pour souscrire un emprunt immobilier, ou pour renégocier un prêt dans les mois qui viennent. Le jeu de la concurrence va obliger les banques à proposer des taux plus engageants pour attirer de nouveau les candidats à l'emprunt. Autre bonne nouvelle potentielle pour l'emprunteur : la FBF (Fédération française bancaire) vient d'annoncer la mise en place, de courant février jusqu'à la fin de l'année, d'un dispositif permettant de réexaminer les demandes de crédit immobilier refusées. Le dossier devra cependant répondre à certaines conditions, telles que le respect des critères du HCSF (Haut Conseil de stabilité financière) et du délai fixé par les conditions suspensives (soit de 45 à 60 jours). Même si ce dernier critère pose question pour l'application effective du dispositif, sachant qu'un premier refus intervient souvent quelques jours avant la fin du délai imparti, cette main tendue reste cependant un bon signal pour les candidats. Compte tenu des restrictions d'accès au crédit fortement dissuasives en 2023, un certain nombre d'emprunteurs potentiels ont en effet mis en sourdine leur projet de solliciter un prêt immobilier. Or, la tendance observée début 2024 semble montrer qu'ils font de nouveau la démarche vers leur banque afin d'évaluer leur capacité d'emprunt. Quant aux prospectives, elles pourraient être encourageantes. Le fait que la BCE (Banque centrale européenne) ait décidé fin janvier de maintenir son principal taux directeur à 4 % pourrait annoncer la poursuite de cette tendance à la baisse. Selon le courtier en prêt immobilier CAFPI, on pourrait ainsi repasser sous la barre des 3,5 % en cours d'année, pour revenir à environ 3 % fin 2024.