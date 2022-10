L’immobilier de luxe se porte bien

Au sortir de la crise sanitaire, le marché immobilier dans son ensemble a connu une totale euphorie, avec un nombre de transaction historique. Depuis, la donne change et le marché se resserre : inquiétudes liées au conflit Russie-Ukraine, inflation galopante, et surtout, hausse des taux d’intérêts... Les Français pensent de moins en moins à acheter, ou diffèrent leurs projets. Pourtant, il est un secteur qui tire son épingle du jeu, c’est l’immobilier dit « de luxe ». Quelles sont les clés de succès de ce marché ? Quelques éléments d’analyse...

Immobilier de luxe, de quoi parle-t-on exactement ?

Il n’existe pas réellement de frontière de prix qui fait basculer un bien « classique » dans le secteur de l’immobilier du luxe. La notion tourne essentiellement autour de la rareté du bien, qui permettra à un investisseur d’en faire une valeur refuge, ou à un propriétaire fortuné d’en jouir. Voici les types de biens potentiellement concernés : - Les châteaux : la France en compte près de 40 000. Environ 500 d’entre eux font, chaque année, l’objet d’une transaction avec un prix de vente moyen qui se situe entre 500 000 et 30 000 000 d’euros. Ceux comprenant des vignobles sont les plus demandés ! - Les manoirs : on en répertorie environ 80 000 dans l’hexagone (majoritairement dans le Centre et le Nord du territoire). Leurs superficies sont comprises entre 600 et 800 m² et sont souvent dotés de dépendances. - Les maisons de maître : ce sont d’anciennes demeures bourgeoises. Ces bâtisses de forme carrée disposent de pièces de réception en plus des pièces classiques. - Les maisons contemporaines : elles sont construites dans les matériaux les plus novateurs et bénéficient de technologies de pointe. - Les appartements de haut standing : on les trouve majoritairement dans les grandes villes. Ils se distinguent par de très grands volumes et des emplacements exceptionnels « avec vue ». - Les villas de prestige : ce sont les héritières des demeures de luxe de la Rome antique ! Ce sont aujourd’hui majoritairement des lieux de villégiature que l’on trouve tant à la campagne qu’en bord de mer ou à la montagne.

Les prix grimpent, les ventes aussi !

Selon des chiffres communiqués par Coldwell Banker Europa Realty spécialiste de l'immobilier de luxe, les ventes auraient grimpé, en France, de 7,2 % sur les six premiers mois de l’année 2022 sur le segment « maisons de prestige » ... Et ce, en dépit de prix qui, eux aussi, ont grimpé : ils auraient en effet connu une hausse de 14 % depuis janvier 2021.

Quels acheteurs pour ces biens aussi onéreux que prestigieux ?

Les experts de l’immobilier de luxe (Sotheby’s, Daniel Féau etc.) ont noté depuis cet été une baisse d’activité de la part des acheteurs français. Cependant, ce léger ralentissement est compensé par le retour en force des investisseurs étrangers. On explique cela non seulement par un « effet rattrapage » qui succède aux restrictions de voyage qui ont marqué les deux dernières années, mais aussi par la faiblesse de l’euro. Elle permet aux étranger - et notamment aux Américains qui disposent d’un dollar fort – de booster leur pouvoir d’achat immobilier.