L’Europe en train : nouvelle session d’automne pour participer au concours ouvert aux jeunes de 18 ans

L’Union européenne vient de rouvrir les inscriptions pour gagner son billet gratuit sur les rails à travers le Vieux Continent. Pour un voyage un jour ou un mois, quelque 5000 Français pourront en bénéficier. On vous explique comment y participer.

Ceux qui veulent prendre le train ont une nouvelle chance. Depuis mercredi et jusqu’au 16 octobre, les inscriptions sont ouvertes pour participer à la session d’automne du Pass Interrail de l’Union européenne. Une belle initiative pour les jeunes tentés de sillonner l’Europe en train. Pour rappel, DiscoverEU est un concours ouvert à ceux qui fêtent leurs 18 ans dans l’année en cours, et permet de partir à la découverte des richesses du Vieux Continent, seul ou en groupe, le temps d'un jour ou d'un mois. Une action du programme Erasmus+ lancée en 2018.

Cette nouvelle session de l’année (la première s’est clôturée le 30 avril ) va permettre à 35.500 participants de bénéficier d’un Pass Interrail pour voyager dans toute l’Europe. Et parmi les gagnants, il aura près de 5000 Français, confirme le ministère des Sports et de la Jeunesse . Pour cela, il faut postuler avant le 16 octobre, à midi (heure de Paris), sur le site de l’Union européenne .

Les conditions pour participer ? Être né entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006 inclus ; et être citoyen ou résident d’un État membre de l’Union européenne, qu’il soit continental ou ultramarin. Sont également admis les natifs de pays situés hors de l’UE, mais associé au programme Erasmus +, comme l’Islande, le Liechtenstein, la Macédoine du Nord, la Norvège, la Serbie et la Turquie.

Les candidatures peuvent être déposées individuellement ou en groupe de cinq personnes, à condition que chacune respecte les consignes. Les gagnants auront alors la chance de pouvoir choisir quand ils voudront partir entre le 1er mars 2025 et le 31 mai 2026. Les lauréats en situation de handicap bénéficieront, en outre, d’une assistance la demande. Ne reste plus qu’à tenter sa chance.

